Siete interesados para construir un CPEM en el sector Z1 de Neuquén

Siete empresas se mostraron interesadas en la construcción de un edificio escolar para enseñanza secundaria, en Z1 de Neuquén. La apertura de los sobres de la licitación se concretó hoy, en un acto que encabezó el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido. El presupuesto de obra fue fijado en poco más de $7.321 millones y con un plazo de ejecución de 15 meses.

La apertura de los sobres se hizo este miércoles y fueron siete los oferentes que presentaron sus propuestas en esta instancia. La decisión de construir el edificio obedeció a dar respuesta ante la demanda del sector de la ciudad que más crecimiento poblacional tiene en el oeste. Se optó por su edificación en Z1 y estará en las calles Los Pingüinos y Los Loros. El presupuesto previsto es de $7.321.903.449.

En el acto de apertura, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi se refirió al plan de desarrollo educativo y señaló que con esta obra se avanzará en la infraestructura educativa de la ciudad de Neuquén. Bertoldi refirió que la Provincia está inviertiendo «más de cien mil millones de pesos», en las diferentes áreas como salud, seguridad y las obras viales.

Específicamente en educación, además de este proyecto, está a punto de adjudicarse la nueva Epet N° 27 que tendrá más de cinco mil metros cuadrados, por lo que se saldará «una deuda histórica con la ciudad y el desarrollo de la educación técnica».

“Estas obras se están haciendo con fondos de todos los neuquinos y neuquinas, a partir de la decisión política que toma el gobernador Rolando Figueroa de invertir en infraestructura y del ordenamiento que se está llevando a cabo de las cuentas provinciales”, dijo Bertoldi.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido especificó que el oeste de la ciudad es «el sector de mayor crecimiento poblacional, por lo que resulta vital apostar y acompañar a la educación en esa zona». Gaido comparó la situación a nivel nacional y lo que ocurre en la provincia de Neuquén: «mientras en el país no se genera un metro de asfalto, ni una escuela, ni un hospital, en la ciudad y provincia estamos orgulosos por todas las obras e inversiones que se realizan».

Desde el CPE, la presidenta Glenda Temi, especificó que con la construcción de este CPEM se permitirá generar un nodo educativo, cercano al jardín de infantes y a la escuela primaria. «Este nuevo espacio está adaptado al nuevo diseño curricular», concluyó.

Cómo será el futuro edificio escolar

El futuro edificio donde funcionará un CPEM tendrá una superficie de 2.238,94 metros cuadrados y constará de diez aulas, una biblioteca, un aula de informática, un laboratorio de ciencias naturales y un aula taller. Además, constará de un área de Gobierno y Administración que incluye una sala docente, dirección, vicedirección, secretaría, dos asesorías pedagógicas, tres salas de articulación, dos preceptorías y un centro de estudiantes.

En el área exterior habrá dos playones equipados, dos portales de acceso y dos senderos peatonales. Se informó que el proyecto del edificio fue diseñado con el equipo técnico de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Upefe.