Ejecutan dos kilómetros de red de gas natural para un barrio semirrural de Cutral Co

Está en marcha la segunda etapa del tendido de la red de gas que beneficiará a 25 familias del barrio semirrural Villa El Puestero, en Cutral Co. El proyecto incluye un total de poco más de dos kilómetros lineales. La instancia siguiente es la que permitirá a cada vecino hacer su conexión domiciliaria. En total, serán 70 los lotes incluidos.

En los siete barrios rurales que están en las inmediaciones al ejido urbano de Cutral Co se llevan adelante -por etapas- la instalación de los servicios esenciales como el agua, la red cloacal y el gas natural. En esta instancia, en Villa El Puestero, situado al norte de la urbanización el municipio avanza con la segunda etapa.

La presidenta barrial, Gisela Aravena, indicó que este servicio era una «necesidad muy grande que teníamos y un compromiso por parte del municipio que se cumplió. La representante barrial acompañó el recorrido que hizo por la zona el intendente Ramón Rioseco y los funcionarios de Obras Públicas.

En la primera etapa que se ejecutó en los primeros días de febrero de este año, se instalaron 2.145 metros de cañerías de diámetros de 50 y 90, y se contemplaron cinco manzanas. En esa oportunidad, fueron alrededor de 45 lotes que pudieron acceder al servicio.

En el recorrido, el jefe comunal cutralquense, explicó que estas obras de infraestructura se llevan adelante en diferentes puntos de la ciudad. Las cuadrillas está distribuidas, según las empresas que resultaron adjudicatarias de los tramos, en los barrio Progreso, Brentana, Colonia 2 de Abril y Monte Hermoso. «Esta es la segunda etapa en Villa El Puestero y estamos contentos porque avanzamos en todos los frentes», subrayó.

Para Rioseco, la idea es seguir tanto en los nuevos loteos, como en los barrios semirrurales y en los sociales para que las y los vecinos accedan a todo los servicios. El paso siguiente, es que el municipio pueda ejecutar las conexiones de gas con beneficios para las familias de escasos recursos y en las barriadas semirrurales.

Sin embargo, para que esta alternativa avance, se debe contar con la autorización en el Concejo Deliberante de Cutral Co.

La iniciativa ya está en tratamiento, y como se debe modificar la tarifaria, es necesario tener doble lectura. En la primera sesión extroardinaria que se hizo este viernes, la iniciativa tuvo aprobación por unanimidad. Ahora deberá esperarse la audiencia pública prevista para el 26 de este mes.

Villa el Puestero se ubica al norte del ejido urbano. (Foto: gentileza)

En tanto, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico recordó que esta nueva etapa «presenta un avance del 70 %» y que “en aproximadamente tres semanas podría concretarse el empalme de gas para habilitar las conexiones”.

El financiamiento para la instalación de estos servicios están dispuestos a través de fondos propios provenientes del ente autárquico intermunicipal El Mangrullo. La autorización especial para el retiro, uso y destino del dinero debe pasar por el Concejo Deliberante.