GNL en Neuquén: Plaza Huincul, Petroleros y el gobierno provincial alinean expectativas por una inversión de US$ 25.000 millones

La posibilidad de convertir a Neuquén en uno de los grandes exportadores mundiales de Gas Natural Licuado (GNL) comenzó a movilizar apoyos políticos, empresariales y sindicales. El proyecto impulsado por la provincia e YPF prevé inversiones por unos 25.000 millones de dólares y promete abrir una nueva etapa para la actividad hidrocarburífera de la región.

La iniciativa contempla el desarrollo de cinco bloques gasíferos ubicados al norte de Cutral Co y Plaza Huincul, desde donde se extraerá el gas que luego será transportado hacia la costa rionegrina para su procesamiento y exportación. Se trata de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la historia reciente de la Patagonia.

El gobernador Rolando Figueroa defendió el acuerdo alcanzado con YPF y aseguró que la negociación demandó ocho meses de trabajo. El mandatario sostuvo que el objetivo es generar las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas y garantizar la competitividad internacional del proyecto.

La apuesta de la comarca petrolera

En Plaza Huincul, las expectativas están puestas en el impacto directo que podría generar el desarrollo del GNL sobre la economía local. El municipio busca posicionarse como un centro logístico y de servicios para las nuevas áreas que se incorporarán al desarrollo masivo de Vaca Muerta.

El intendente Claudio Larraza destacó que la ciudad cuenta con experiencia en la actividad petrolera, infraestructura en expansión y recursos humanos capacitados para acompañar el crecimiento previsto. «No somos improvisados», afirmó al recordar que la ciudad coadministra El Mangrullo, concentra empresas de servicios petroleros y forma parte de la historia energética neuquina.

Como parte de esa estrategia, el municipio avanza en el desarrollo de un parque industrial de 395 hectáreas ubicado sobre la Ruta 22. La cercanía de áreas como Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva Norte alimenta la expectativa de atraer empresas vinculadas a la logística, la energía y los servicios especializados.

Empleo y producción, los argumentos del sindicato

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa también expresó su respaldo al proyecto y lo consideró una oportunidad histórica para la industria. La organización entiende que el desarrollo del GNL permitirá ampliar la producción, abrir nuevos mercados y generar empleo de calidad para miles de trabajadores.

El secretario general Marcelo Rucci sostuvo que la iniciativa representa una decisión estratégica para el futuro de la actividad. «Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca», afirmó al referirse al momento que atraviesa la industria gasífera argentina.

Para el dirigente, el proyecto permitirá prácticamente duplicar los niveles actuales de producción y fortalecer la presencia de Vaca Muerta en los mercados internacionales. Rucci también planteó que el país debe aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el gas natural como energía de transición en un mundo que avanza hacia fuentes más limpias.

Una oportunidad que trasciende a Vaca Muerta

La coincidencia entre el gobierno provincial, los municipios de la comarca y el sindicato petrolero refleja la dimensión que adquirió el debate sobre el GNL. Más allá de las diferencias políticas que atraviesan la discusión legislativa, existe consenso respecto del potencial transformador que tendría el proyecto para la economía regional.

En Cutral Co y Plaza Huincul, dos ciudades marcadas por las consecuencias de la privatización de YPF y la crisis que derivó en la pueblada de 1996, el nuevo escenario es observado con especial atención. Treinta años después de aquellos acontecimientos, la industria energética vuelve a aparecer como una posibilidad de desarrollo para la comarca petrolera.

Mientras la Legislatura se prepara para definir el futuro del acuerdo con YPF, las expectativas siguen creciendo. La promesa de nuevas inversiones, empleo, infraestructura y exportaciones coloca al proyecto de GNL en el centro de una discusión que excede la política y se proyecta sobre el futuro económico de Neuquén.