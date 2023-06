Daniel Scioli firmó su precandidatura y mete presión a la interna de Unión por la Patria

Luego de las críticas, indirectas, a su sector por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, firmó hoy su precandidatura a Presidente por el espacio «Unidos Triunfaremos«, en un gesto que mete más presión en la interna, todavía irresuelta, de Unión por la Patria (UxP), la nueva denominación de la coalición oficialista.

La información fue confirmada por su espacio político, que además se encargó de difundir el momento preciso de la firma con una fotografía que rápidamente corrió por redes sociales.

De esta forma, y de no mediar inconveniente, el ex gobernador bonaerense será uno de los postulantes que competirá, dentro del oficialismo, en las PASO de agosto, por el contrario a lo que pretendía en la previa el ministro de Economía y también aspirante a la presidencia, Sergio Massa.

En una entrevista brindada este viernes, Scioli, quien ya fue candidato a Presidente en 2015, confirmó además que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, será su precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en donde se medirá con el actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof, afín al kirchnerismo «más duro».

La imagen de Daniel Scioli este sábado al firmar su precandidatura. Foto: Télam.

Al referirse a la inminente campaña electoral de cara a las elecciones de agosto, el ahora confirmado precandidato presidencial destacó la necesidad de que «sea la gente la que ordene las candidaturas«, en vez de algún acuerdo interno de la alianza de gobierno.

Daniel Scioli rumbo a las PASO de Unión por la Patria: «No soy el títere de nadie»

Durante su discurso de este jueves, en el acto de inauguración de un hospital en Río Gallegos, la actual vicepresidenta me mostró crítica con el presidente Alberto Fernández, quien es señalado como uno de los impulsores de la candidatura del embajador en Brasil.

La exmandataria cuestionó a su compañero de fórmula en 2019 por no contribuir a bajar la «conflictividad» del oficialismo en vistas al cierre de listas e incluso mencionó, aunque sin dar nombres, que algunos dirigentes de su propio espacio político «pusieron más empeño en ir al Partido Judicial«.

Horas antes, el miércoles, el PJ de la provincia de Buenos Aires, que conduce el hijo de la titular del Senado, Máximo Kirchner, había difundido un duro comunicado con Fernández y Scioli como destinatarios principales, en el que hizo mención a una eventual «abundancia de vanidades«.

Este viernes, entrevistado por canal 12 de Córdoba, el ex mandatario de Buenos Aires se desligó de las acusaciones internas y aseguró que «no soy el títere de nadie«, ya que su postulación no depende «de otro espacio«.

«No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión», remarcó el postulante, al tiempo que adelantó que su propuesta electoral hará foco en una Argentina «más confiable, con más seguridad jurídica, con más inversiones, con más apoyo al campo y a la industria nacional».

Con información de Télam