Darío Lucca le respondió a Rolando Figueroa: «la gestión de CALF está a la vista de los neuquinos»

El presidente de la cooperativa eléctrica CALF, Darío Lucca, le respondió hoy al gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, tras las críticas que le dedicó a su gestión días atrás. «Por segundo año consecutivo da superávit en el balance, la gestión está a la vista de todos los neuquinos», aseguró el dirigente, aliado del Movimiento Popular Neuquino en la última campaña.

En una entrevista con RÍO NEGRO, Figueroa había acusado a la gestión de «hacer agua por muchos lugares» e involucrarse en política, algo prohibido por el estatuto de CALF.

El gobernador electo afirmó que en las empresas públicas de servicio como el EPEN, EPAS y Vialidad Provincial «hay que poner personas que estén focalizadas en cumplir su rol verdadero: que podamos desarrollarnos y que podamos tener, como provincia que provee energía, un menor costo» y añadió que «en eso también entran las cooperativas, que se tienen que poner en esta línea». «Necesitamos gente prestigiosa en esas instituciones», planteó.

Si bien reconoció que está fuera de su alcance elegir a sus autoridades, advirtió que CALF «es de los asociados y no puede participar en política». «Evidentemente se ha violado todo el estatuto. Incluso hay cajas de la política ahí, la política está metida en el costo de CALF y hay que eliminarla», sostuvo el gobernador electo. «Es una barbaridad, la presidencia de este hombre que está ahora evidentemente ha hecho agua por muchos lugares», criticó sobre Lucca.

Durante un contacto con el medio provincial RTN, el presidente de la cooperativa eléctrica fue consultado por estas críticas y respondió que «por segundo año consecutivo da superávit en el balance, la gestión está a la vista de todos los neuquinos».

Las «chicanas» de Figueroa y el recuerdo del «matador»

«Las chicanas políticas no las voy a contestar, me voy a someter como lo hago todos los años a que los socios de CALF voten o no voten la gestión de CALF que se está llevando adelante», planteó.

Lucca pidió «trabajar en equipo» durante el próximo gobierno y deseó que «al próximo gobernador le vaya bien porque así nos va bien a todos los neuquinos».

La relación entre Lucca y Figueroa no siempre fue de cortocircuitos, sino todo lo contrario. El presidente de la cooperativa fue el primero que salió a pedir su candidatura cuando el ahora gobernador electo se impuso en las PASO del 2021.

El dirigente se filmó bailando en la oficina al ritmo de «El Matador» y postulando a «Rolo 2023». Poco después de ese episodio, se pasó a las filas del oficialismo azul del MPN y se convirtió en uno de los principales aliados de campaña del intendente Mariano Gaido y el excandidato Marcos Koopmann.