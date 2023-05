Rolando Figueroa buscará un «aplanamiento» de la curva para la deuda de Neuquén

El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que no está preocupado pero sí «ocupado» por la situación de «estrechez» financiera y económica de la provincia y anticipó que buscará «aplanar» la curva de la deuda pública, pues tendrá que enfrentar mucha concentración de amortizaciones en dólares durante su gestión.

Tras su regreso de Europa, Figueroa confirmó a RÍO NEGRO que el 29 volverá a reunirse con Omar Gutiérrez y que cada uno presentará sus equipos para el intercambio de información. Al suyo lo integrarán, además de Juan Luis Ousset, Rodolfo Laffite, Jorge Tobares, Florencia Perebroisin y Cecilia Bercovich. «Tenemos varios puntos para hablar. Siempre poniendo mucho foco en el estado financiero de la provincia», advirtió.

Evaluó que «hay que generar otro tipo de estructura de distribución presupuestaria», porque desde allí se termina ejecutando la política pública, y consideró que el presupuesto del 2024 lo debería dejar su predecesor, pero que hará las reestructuras necesarias cuando asuma. «Si hacemos bien las cosas en la transición, el presupuesto va a tener algunos lineamientos respecto de ese proceso», sostuvo.

Figueroa reconoció que «hay mucha amortización de deuda el año que viene” y que requiere “buscarle una salida». «Veremos cómo se paga eso. Están concentrados los vencimientos en 2024 y 2025 y tenemos que ver cómo lo atenuamos. No sé si reestructurar, pero sí buscar un aplanamiento de la curva», analizó.

«La transición está focalizada ahí. Veo una muy buena predisposición por parte de Omar y ahora tenemos que hablar con los servicios administrativos, me parece que hay muchos servicios administrativos para hablar y coordinar», repasó Figueroa.

En su esquema de próximo gobierno anticipa que debe haber un «achicamiento del gasto de la política», algo que piensa hacer con una estructura de ministerios y secretarías más acotada que la actual.

Respecto de su futuro gabinete, insistió en reservarlo hasta el 10 de diciembre y aseguró que «todos los nombres que se digan hoy, son imaginación».

Figueroa quiere cambios en el Poder Judicial

Figueroa dio una sugestiva respuesta cuando se le consultó si buscará renuncias en el Tribunal Superior de Justicia. «Creo que tiene que haber cambios en la forma en la cual se desenvuelve el Poder Judicial. Queremos a los responsables que robaron los planes sociales. ¿Cómo está pasando que hay fiscales que no actúan de oficio frente a situaciones que se dan a conocer? Se requieren cambios, es una nueva época que se inicia en Neuquén», reclamó.

Dijo que «lo mismo tiene que pasar en el Poder Legislativo», donde criticó que hubo un manejo poco transparente de los recursos.

Analizó que la presidencia del Tribunal de Cuentas «hay que cubrirla» y que «tiene que ser consensuado en esta transición también». En cambio, sobre el funcionamiento de la Fiscalía de Estado y la continuidad de Raúl Gaitán, planteó: «Es un tema en el que no me he metido. Tenemos que ver cómo funcionó, cómo está, cómo se hacen los juicios. Hay que ver».

Comunidad no participará de las elecciones nacionales

El partido Comunidad no presentará candidatos para las PASO ni sentará postura frente a la disputa presidencial de este año. El gobernador electo, Rolando Figueroa, afirmó que seguirán fortaleciendo el espacio político «con espíritu frentista, con los brazos bien abiertos», pero que se concentrarán en el armado del gobierno y las elecciones locales que faltan.

«Es un partido de días antes de la elección que le ganó a un partido de 60 años y nuestros primeros pasos los vamos a cuidar para darlos muy bien. Y tenemos una responsabilidad muy importante: Neuquén necesita de toda nuestra energía, esfuerzo, dedicación, tenemos que estar muy concentrados», aseguró.

Sí anticipó que trabajarán «firme» en las elecciones municipales y que el único candidato confirmado hasta el momento es Claudio Larraza en Plaza Huincul. En estos días se confirmaría el de Cutral Co, cuya elección es también el 23 de julio.

«Se está sumando mucha gente. Evidentemente, ahí existió un acuerdo para (Ramón) Rioseco, que terminó haciendo lo que siempre dije: era un candidato testimonial a gobernador que le servía a alguien y ese alguien va a querer pagarle el favor. Y yo voy a tratar de que eso no pase», lanzó Figueroa.

Darío Lucca, el presidente de CALF, en la mira

El gobernador electo Rolando Figueroa fue muy crítico con el presidente de la cooperativa CALF, Darío Lucca, a cuya gestión acusó de hacer «agua por muchos lugares».

Lo dijo al plantear qué perfiles buscará para que dirijan las empresas públicas de servicio. «En el EPEN, EPAS, Vialidad Provincial hay que poner personas que estén focalizadas en cumplir su rol verdadero: que podamos desarrollarnos y que podamos tener, como provincia que provee energía, un menor costo. Y en eso también entran las cooperativas, que se tienen que poner en esta línea. Necesitamos gente prestigiosa en esas instituciones», planteó.

Figueroa reconoció que está fuera de su alcance elegir sus autoridades, pero advirtió también que CALF «es de los asociados y no puede participar en política». «Evidentemente se ha violado todo el estatuto. Incluso hay cajas de la política ahí, la política está metida en el costo de CALF y hay que eliminarla», sostuvo el gobernador electo. «Es una barbaridad, la presidencia de este hombre que está ahora evidentemente ha hecho agua por muchos lugares», criticó sobre Lucca, uno de los principales aliados del MPN.