Manuel Adorni y Karina Milei organizan su agenda con un posible viaje a Vaca Muerta: qué se sabe

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei llegarían a Neuquén este jueves 16 de abril. (Foto: Clarín Fotografía)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, proyecta retomar su agenda de actividades públicas tras un periodo de menor exposición mediática vinculado a las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

El funcionario, junto a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, preparan una serie de gestos políticos y recorridas territoriales para la próxima semana. En esa agenda, que incluye reuniones de Gabinete en Casa Rosada, también se encontraría la recorrida por Vaca Muerta.

Javier Milei no sería parte del viaje ya que confirmó que planea viajar a Israel, el tercer país que forma parte del conflicto, para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia israelí. Por su parte, el mandatario argentino adelantó que podría viajar entre los días 19 y 22 de abril.

Posible visita a Vaca Muerta de Manuel Adorni y Karina Milei: cuándo viajarían a Neuquén

El punto central de la agenda tiene previsto que el Jefe de Gabinete y la secretaria general de Presidencia visiten Neuquén el jueves 16 de abril, según lo publicado por Infobae y Radio 10 en comunicación con fuentes oficiales.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde Provincia indicaron que aún no cuentan con confirmaciones oficiales sobre el itinerario final.

La planificación contempla un viaje a Vaca Muerta encabezado por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se prevé que de la actividad participe también el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. El objetivo de la planificación sería proyectar cohesión en el Poder Ejecutivo en un contexto de definiciones en materia de seguridad y energía.