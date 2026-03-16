Causa $Libra: uno a uno, quiénes son los principales involucrados en la presunta estafa con la criptomoneda

Javier Milei junto a Hayden Davis y Mauricio Novelli en Casa Rosada, un encuentro clave antes de #LIBRA. Las fotos fueron subidas por el propio presidente en su cuenta de X.

Se cumple poco más de un año de la polémica $Libra. La criptomoneda había sido popularizada y recomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei a través de sus redes sociales.

Algunos meses atrás, el 14 de febrero de 2025, Javier Milei uso sus redes sociales para dar a conocer una moneda virtual. La misma había sido ideada para el financiamiento de empresas argentinas. Tras la publicación del presidente, la moneda registró una suba exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó a niveles críticos.

Pocas horas después, el presidente borró el mensaje y comunicó que: «No tenía relación alguna con la iniciativa y que, luego de investigar más sobre el tema, elegí no seguir dándole difusión”. Estos son los principales personajes del llamado “criptogate”.

Mauricio Novelli

Mauricio Gaspar Novelli es un trader y empresario argentino que aparece como una de las figuras centrales de la trama. Tiene formación en comercialización y desarrolló parte de su carrera en el sector financiero, trabajando en entidades bancarias antes de dedicarse al mundo del trading y las criptomonedas.

En 2021 fundó una empresa dedicada a la capacitación en inversiones y trading, que enseñaba a operar en mercados financieros y criptomonedas. Además creó el Tech Forum, un evento tecnológico en el que se debatían temas relacionados con innovación, blockchain y nuevas tecnologías.

Novelli mantuvo varias reuniones con Milei durante 2024 y fue uno de los intermediarios entre el presidente y otros empresarios del ecosistema cripto. Tras el escándalo por el colapso de $LIBRA, su empresa difundió un comunicado en el que aseguró que no tuvo participación en la gestión de los tokens ni del dinero involucrado en el proyecto.

Mauricio Novelli, involucrado en el caso $Libra

Hayden Mark Davis

Hayden Mark Davis es un empresario estadounidense vinculado a la firma Kelsier Ventures y uno de los principales impulsores del proyecto $LIBRA. Dentro de la trama del criptogate aparece como una de las figuras más cercanas al desarrollo del token.

Davis también mantuvo reuniones con el presidente Milei antes del lanzamiento de la criptomoneda. En esos encuentros se discutieron proyectos relacionados con blockchain y tecnología financiera, lo que posteriormente generó cuestionamientos cuando el valor de $LIBRA colapsó.

Tras el escándalo, su nombre quedó asociado al lanzamiento de la moneda digital y a las ganancias que obtuvieron algunas billeteras en el momento de mayor valorización del token. El caso motivó denuncias e investigaciones judiciales que buscan determinar si existió fraude o manipulación del mercado.

En su momento, Milei afirmó sobre David: «Me propuso armar una estructura para que financie a aquellos que son emprendedores y que por una cuestión de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos que lo que van a hacer es generar crecimiento económico”.

Hayden Davis, participó en publicaciones con Javier Milei y es uno de los principales acusados del caso $Libra

Julian Peh

Julian Peh es el cofundador y director ejecutivo de KIP Protocol, una empresa tecnológica vinculada al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial descentralizada. Dentro del caso $LIBRA, su compañía aparece relacionada con el ecosistema tecnológico que rodeaba al proyecto.

Peh participó en reuniones con Javier Milei y con otros empresarios del sector tecnológico para analizar posibles aplicaciones de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain en Argentina. Según registros oficiales de audiencias, estos encuentros buscaban explorar cómo estas tecnologías podrían aplicarse al desarrollo económico del país.

Tras el estallido del escándalo por la criptomoneda, la empresa de Peh intentó tomar distancia del proyecto. Desde su entorno señalaron que su participación no implicaba control directo sobre el lanzamiento o el manejo financiero del token que terminó colapsando.