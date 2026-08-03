Las reservas del BCRA subieron US$1.780 millones y el dólar inició agosto con una leve suba

El inicio de agosto trajo consigo un escenario dual para las cuentas del Banco Central (BCRA) y el mercado de cambios. Por un lado, las reservas internacionales brutas experimentaron un fuerte rebote que les permitió recuperar el terreno perdido a fines del mes anterior, apuntaladas por la reversión de movimientos estacionales y un contexto externo favorable. Por el otro, el dólar mayorista retomó su actividad con una leve tendencia alcista, rozando la barrera psicológica de los $1.500, un nivel que el Gobierno parece decidido a defender mediante diversas estrategias de contención financiera.

Toda esta dinámica se enmarca en un contexto de creciente expectativa por parte de los operadores, quienes buscan dilucidar si el equipo económico priorizará la estabilidad cambiaria a costa de sacrificar herramientas financieras, o si permitirá una mayor flexibilidad en la cotización.

Durante las últimas jornadas de julio, quedaron en evidencia las maniobras oficiales y la intervención directa del Tesoro para moderar las presiones cambiarias, revelando el costo oculto de mantener a raya la divisa mientras el presidente Javier Milei proyecta un ambicioso plan de acumulación de divisas para 2027.

El arranque de agosto: rebote de reservas, compras reservadas y suba del dólar

El BCRA comenzó agosto con una nueva compra en el mercado oficial, adquiriendo US$ 18 millones sobre un volumen operado de US$ 514 millones. Aunque representó apenas el 4% del total negociado y marcó un arranque más moderado en comparación con el promedio de US$ 103 millones diarios de julio, le permitió a la autoridad monetaria encadenar su cuarta rueda consecutiva con saldo positivo.

El dato más relevante de la jornada fue el salto de las reservas internacionales brutas, que subieron US$ 1.780 millones y finalizaron en US$ 49.376 millones.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito Financiero, este rebote respondió a la reversión de los movimientos habituales de fin de mes (que habían provocado una caída de US$ 1.587 millones el viernes previo). Además, la suba del oro (0,17%) aportó cerca de US$ 125 millones al valor contable de las tenencias.

En el frente cambiario, el inicio del mes mostró una renovada presión. El tipo de cambio mayorista trepó $10 (+0,67%) para cerrar en $1.495, luego de haber operado con mínimos de $1.491 en el arranque de la rueda. Según consignó el medio ya citado, los operadores esperan una creciente demanda por cobertura en un contexto de menor flujo estacional de divisas.

A la par, según demostraron los paneles de Rava Bursatil, el dólar oficial subió 0,3% a los $1,515. Con respecto a los financieros, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó en $1.580,95 (+0,3%) y el MEP tuvo el mayor incremento del día y cerró en $1.527,87 (+0,7%). Por su parte, el dólar tarjeta incrementó a la par del oficial y culminó la jornada en $1.969,50.

El dólar bajo presión cambiaria y el «techo» de los $1.500

El nivel de los $1.500 se consolidó como una «línea en la arena» para el Gobierno. Un análisis de El Economista destacó que mantener este techo implícito no es gratuito. Citando datos del bróker Portfolio Personal Inversiones (PPI), el medio advirtió que la cobertura cambiaria otorgada por el BCRA (a través de la venta de bonos *dollar-linked* y posiciones en futuros) saltó de un estimado de US$ 5.360 millones a unos US$ 11.600 millones actuales.

«El Central dio la señal clara de que no quiere que el tipo de cambio suba por encima de $1.500», remarcó un informe de la consultora 1816 citado por este mismo medio, subrayando que la prioridad del equipo económico se ha desplazado hacia la contención del tipo de cambio para no perjudicar el proceso de desinflación.

La decisión de evitar una escalada ya había quedado expuesta en los últimos días de julio. Según reconstruyó Bloomberg Línea, el martes 28 de julio —fecha en que se fijaba el fixing de la Letra D31L6— los datos oficiales revelaron una caída de US$ 146 millones en los depósitos en dólares del Tesoro.

Analistas como Lucio Garay Méndez (Eco Go) coincidieron en que este movimiento fue «consistente» con ventas del Tesoro para ponerle un techo al dólar en $ 1.500.

El reporte de PPI, difundido por diversos medios especializados, detalló la magnitud de la intervención ese día:

El Tesoro vendió US$ 145 millones en el mercado oficial (el MULC).

El BCRA vendió aproximadamente US$ 415 millones en instrumentos dollar-linked en el mercado secundario.

en el mercado secundario. En total, se estima que el BCRA vendió cerca de US$ 1.500 millones en bonos atados al dólar durante julio para ordenar las expectativas cambiarias.

A pesar de estas tensiones, el balance mensual de julio fue calificado como «sólido» por PPI. El BCRA logró adquirir US$ 2.163 millones (el tercer mejor desempeño desde el inicio de la acumulación en 2026), mientras que el complejo agroexportador aportó liquidaciones por US$ 2.918 millones.

Los argentinos compraron más de US$ 14.000 millones en el semestre

La salida del cepo cambiario en abril del año pasado modificó las costumbres financieras en la Argentina, impulsando la compra de dólares en el mercado oficial como una conducta habitual entre los ahorristas. Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, en el primer semestre del año se registraron adquisiciones brutas por más de 14.000 millones de dólares.

En junio de 2026, la tendencia volvió a mostrar un repunte. Cerca de 1,5 millones de individuos concretaron compras brutas por US$ 2.443 millones, mientras que aproximadamente 715.000 optaron por vender, sumando ventas brutas por US$ 428 millones. Como resultado, los argentinos adquirieron de manera neta US$ 2.015 millones en billetes sin fines específicos.

El reporte oficial detalló los destinos de esta salida neta de billetes durante el mes de junio. En principio, se estima que unos US$ 800 millones quedaron depositados en bancos locales. Además, indicaron que unos US$ 500 millones incrementaron la posición de activos externos. En este sentido, alrededor de US$ 700 millones fueron entregados a las entidades bancarias para cubrir los gastos de servicios y otros corrientes realizados con tarjetas.





La liquidación del agro rozó los USD 3.000 millones, pero cayó en la medición interanual

Por el lado de la oferta de divisas, las empresas del sector agropecuario liquidaron US$ 2.918 millones en julio. Esta cifra representa una baja del 3% en relación a junio y una caída del 28% frente a igual mes de 2025. De esta manera, el acumulado del año ascendió a US$ 16.297 millones, marcando un descenso del 16% interanual.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) explicaron que la baja interanual está condicionada por un efecto de base. En julio de 2025 había finalizado la reducción temporal de retenciones establecida por el Decreto 38/2025, lo que en aquel entonces impulsó las exportaciones y los registros por encima del promedio. En contraste, 2026 exhibe el perfil de una campaña agrícola normal, sin esquemas transitorios.

El blindaje electoral para 2027

Mirando más allá de la coyuntura inmediata, el presidente Javier Milei busca transmitir tranquilidad sobre la solidez macroeconómica de cara a las elecciones del próximo año. Según detalló Infobae, el primer mandatario aseguró en una entrevista reciente que el Gobierno cuenta con un poder de fuego de entre US$ 60.000 y US$ 70.000 millones, además de tener cerrado el financiamiento para los vencimientos en moneda extranjera.

La arquitectura de este «blindaje» se sostiene en varios pilares, según las declaraciones oficiales y el programa financiero:

Acumulación propia: Milei proyectó que el BCRA llegará a comprar unos US$ 20.000 millones antes de fin de año.

Milei proyectó que antes de fin de año. Swaps internacionales: se incluye un swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millone s y la inminente renovación del swap con el Banco Popular de China (PBoC) por US$ 19.000 millone s, que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, busca extender hasta 2029.

se incluye un s y la inminente s, que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, busca extender hasta 2029. Emisiones locales: el plan financiero 2026 prevé conseguir fondos a través de emisiones locales. No obstante, Infobae remarcó que aquí radican las principales dudas del mercado: la Secretaría de Finanzas aún debe conseguir US$ 2.000 millones a través del Bonar 2029, una licitación que recientemente mostró una caída en las ofertas y convalidó tasas superiores al 8%.

La dinámica de los próximos meses estará condicionada por el delicado equilibrio entre sostener las compras de reservas, administrar la liquidez en pesos y evitar que la demanda privada de cobertura rompa el techo que el Gobierno ha fijado con tanto esfuerzo financiero.