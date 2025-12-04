De Río Cuarto a la Casa Rosada y la Avenida 9 de Julio: cómo será el vuelo rasante de los F-16 y los horarios para poder verlos

La primera escuadrilla de aviones F-16 ingresarán a territorio nacional el próximo viernes 5 de diciembre, y tienen previsto su arribo en esa fecha a la Base que la Fuerza Aérea posee en la localidad de Higueras, en las cercanías de Río Cuarto, Córdoba. El ministerio de Defensa de la Nación programó una serie de actividades oficiales que incluirá un vuelo rasante sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo será el recorrido y los horarios del vuelo rasante de los F-16

En un comunicado, la cartera ministerial detalló que el domingo se realizará un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8:45 «para que los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

El recorrido del domingo será el siguiente, según informaron desde Seguridad:

⁠7:55: :Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.



8:00: Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

08:03: Viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

⁠Continuación hasta el Río de la Plata. ⁠

08:05: Viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

⁠Paso sobre Retiro.

08:06: Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

⁠Viraje al Suroeste.

08:10: Pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

⁠Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.

Primera tanda de aviones F-16 en Argentina

Se trata de la primera tanda de seis aeronaves F-16 AM/BM MLU (Mid-Life Upgrade) que serán incorporadas a la flota de la FAA.

Las aeronaves partieron desde Dinamarca e iniciaron su recorrido con escalas técnicas y de reabastecimiento en Europa, habiendo ya dejado atrás Zaragoza y Canarias (España), para posteriormente cruzar el Atlántico, realizando su primera parada en territorio americano en Natal, Brasil.

Con Infobae y Noticias Argentinas