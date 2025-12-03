La travesía de los F-16: el Gobierno compró aviones de caza, los detalles del itinerario

El Gobierno de Javier Milei informó de la llegada de los aviones de caza F-16 provenientes de Dinamarca. Arribará la primera tanda de seis aviones modelo F-16 AM/BM MLU (Mid-Life Upgrade) que serán incorporadas a la flota de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Los pilotos designados para los aviones hasta la llegada al país está distribuido por profesionales daneses y argentinos. Se espera que lleguen a territorio nacional el viernes 5 de diciembre.

La adquisición de los cazas F-16 marcará el cierre de la gestión del ministro Luis Petri. Tras su llegada, las aeronaves realizarán una serie de maniobras estratégicas:

6 y 7 de diciembre: Pruebas en la Ciudad de Buenos Aires.

Pruebas en la Ciudad de Buenos Aires. Posible extensión (hasta el 8 de diciembre): Maniobras en Mendoza, San Luis y la Ciudad de Córdoba.

El itinerario culminará con la presentación formal de los F-16 en la base militar de Río Cuarto el viernes 12 de diciembre.

La compra de los aviones para defensa del territorio argentino es oficial meses atrás bajo el comunicado del Gobierno. Si bien llegarán este viernes 6 unidades aéreas, se tiene prevista la adquisición de más modelos para el 2026.

Aviones de caza comprados por Javier Milei ya partieron para Argentina: qué trayecto realizaron

Los aviones salieron desde Dinamarca y trazaron su ruta con escalas técnicas en España. Con paradas en Zaragoza y Canarias para abastecimiento, las unidades cruzaron el atlántico hasta arribar en Brasil.

Posterior a la estadía en suelo brasilero, los aviones ya alistan su último trayecto hasta Argentina. Por motivos de seguridad militar e itinerario de movimiento estratégico, la información de ubicación real no es revelada al público.

En su viaje, las aeronaves son escoltadas en el proceso por un avión Hércules C130, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo proveniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El acto protocolar y eventos para la llegada de los aviones de combate

Para la llegada de los aviones al país, que está programado para el viernes 5 de diciembre, se espera su aterrizaje en Río Cuarto, Córdoba, donde se anunció que serán recibidos por el presidente de la Nación, Javier Milei.

En la ciudad cordobesa, actuará el primer centro de operaciones y la base donde se iniciará el curso de transición al sistema de armas F-16 a principios del año 2026. Las autoridades de Río Cuarto informaron que la ceremonia oficial será el 7 de diciembre con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti.

Posterior a esta fecha, el 8 de diciembre se prevé el vuelo de las unidades a distintas provincias: Mendoza, San Luis, y de regreso a Córdoba posteriormente. El intendente de Las higueras, Gianfranco Lucchesi informó que existe la posibilidad de que los aviones sobrevuelen Avenida de Mayo y Casa Rosada antes de aterrizar en Córdoba.