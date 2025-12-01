Aerolíneas Argentinas incorpora 18 aviones y anuncia obras en 13 aeropuertos del país, dos son de la Patagonia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindaron este lunes una conferencia de prensa. El Gobierno de Javier Milei anunció que Aerolíneas Argentinas sumará 18 nuevos aviones a su flota. Además, mencionó que habrá obras en 13 aeropuertos del país, tres son de la Patagonia.

Manuel Adorni sobre vuelos, aeropuertos y Aerolíneas Argentinas

Adorni dijo que Aerolíneas argentinas adquirirá nuevas aeronaves «con fondos propios». Dijo que la compañía pasó de ser deficitaria a tener superávit. «El saneamiento es un paso hacia su irremediable privatización», apuntó el funcionario.

Además, anunció que producto de la articulación entre la concesionaria Aeropuertos Argentina y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos se harán «15 obras en 13 aeropuertos del país», con una inversión total de 500 millones de dólares. Entre ellos se mencionaron las estaciones aéreas de Río Grande, Bariloche y Río Gallegos. Las tareas «incluyen la construcción de terminales o de su remodelación, ampliación o mejoras en sus pistas y en salas de preembarque», amplió.

Sobre la conectividad aérea destacó que hay 30 vuelos internacionales que no pasan por Buenos Aires.

En cuanto al movimiento durante el fin de semana largo, Adorni dijo que hubo 1.640.000 turistas.

Por otro lado, dijo que se pusieron en marcha la licitación para la compra de 43 trenes de pasajeros.

Entre otros temas, el funcionario sostuvo que la inflación mayorista «sigue hacia la baja» y habló de la tarea realizada por Bullrich en materia de seguridad. «Hoy las fuerzas de seguridad tienen el respaldo para actuar«, dijo.

También le dio la bienvenida a Alejandra Monteoliva, que se incorporará oficialmente al gabinete el martes. «Es la continuidad de la doctrina Bullrich», afirmó Adorni.

Adelantó que en las próximas conferencias de prensas se explayará sobre las reformas que se impulsarán desde el Gobierno nacional.

Patricia Bullrich sobre AlertAR y la reforma del Código Penal

Bullrich El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se refirió al proyecto que se aprobó del Sistema de Alerta Temprana (AlertAR). También destacó la reforma del Código Penal «para hacer que la Justicia llegue a tiempo y que las penas no sean insuficientes».

«Las penas tienen una relación directa entre el directo y el daño causado», enfatizó.

El traspaso en el ministerio de Seguridad

Patricia Bullrich, recientemente designada senadora por La Libertad Avanza, presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025, según una carta oficial. En el escrito, la exfuncionaria destacó haber recibido «el mandato claro» de «cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles», y agradeció «la confianza» y «el respaldo de todo el equipo» que la acompañó.

Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora se desempeñaba como secretaria Nacional de Seguridad, asumirá formalmente como ministra el próximo martes en Casa Rosada. Con un perfil considerado más técnico, Monteoliva es cercana a la exministra Bullrich, quien la propuso para continuar al frente de la cartera.