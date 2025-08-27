Cambios en los aeropuertos de Argentina: nuevo reglamento que privatiza la asignación de slots

El Gobierno Nacional aprobó el «Reglamento Transitorio de Asignación de Slots” para los vuelos nacionales o internacionales, estableciendo nuevas normas para la asignación de capacidades y frecuencias de las aerolíneas.

La medida, oficializada mediante la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Resolución Nº 43/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será aplicable a todos los vuelos regulares de pasajeros y carga con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, pudiendo ser prorrogable.

Esta decisión, reglamenta el Decreto 599/2024 sobre el acceso a los mercados aerocomerciales y fue elaborada en colaboración con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y Aeropuertos Argentina y tiene como objetivo incorporar estándares internacionales que garantizan transparencia en la asignación, refuerzan la seguridad operacional y promueven la competitividad.

Un slot es el permiso que se le otorga a una línea aérea para que una aeronave despegue o aterrice en los aeropuertos con fecha y hora determinada.

Nueva normativa en los aeropuertos: de qué se trata

La nueva normativa es importante ya que con anterioridad a esta medida no se había estipulado un régimen de asignación de slots, por lo que los mismos se otorgaban en gestiones anteriores de gobierno por decisiones discrecionales de carácter político o partidario, sin medir la capacidad aeroportuaria y las necesidades del mercado.

Ahora quedará en manos del sector privado, tanto de la operadora aeroportuaria como de las aerolíneas.

Este reglamento de slots, que está basado en las directrices técnicas internacionales de ACI e IATA e inspirado en las Directrices Mundiales de Slots Aeroportuarios (WASG), busca profundizar la apertura del sector y garantizar procesos técnicos e internacionales que reemplacen las decisiones que se tomaban a dedo.

La nueva norma comenzará a implementarse en el aeropuerto Jorge Newbery ya que, si bien el reglamento es general para todos los aeropuertos, a Aeroparque se lo declara aeropuerto “facilitado” debido a que la demanda de recursos o vuelos supera a la oferta y es necesario actualizar el sistema de reparto de slots para que se puedan atender las operaciones y que haya más vuelos.

Con la modificación de la normativa, se habilita la comercialización privada de slots entre líneas aéreas y se establece, por primera vez, la obligación de declarar la capacidad aeroportuaria, lo que pone fin a las asignaciones arbitrarias.

Entonces, por ejemplo, una línea aérea que necesita un slot en determinado aeropuerto, puede articular con otra línea aérea que tiene el slot en uso para que se lo ceda el tiempo que lo necesite, creando un mecanismo de mercado secundario, totalmente transparente y que eficientiza los espacios.

“De esta manera, ahora habrá un régimen claro para penalizar y devolver un slot si las aerolíneas no cumplen con las pautas técnicas que tienen que cumplir, y puede asignarse a otra empresa”, indicaron desde la Secretaría de Transporte.

“Gracias a las políticas de cielos abiertos que potenciaron el sector aerocomercial se declaró como “facilitador” al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires debido al fuerte crecimiento de la demanda de vuelos, pasajeros y servicios”, agregaron.

“Esta medida se suma a todas las que realizó el Gobierno Nacional para continuar avanzando en numerosas desregulaciones que adaptaron normativas obsoletas a dinámicas del transporte aéreo actual, dejando atrás regulaciones con más de 60 años y burocracia excesiva que impedían un correcto desarrollo del sector, con el fin de generar reformas para que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas”, concluyeron.

Cuáles son las regulaciones en el sector

En ese sentido ya se implementaron las siguientes regulaciones en el sector:

Nuevas asignaciones de posiciones a diversas compañías aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery

Habilitación de tripulaciones y aeronaves extranjeras

Fin al monopolio de Intercargo

Reglamento de acceso a los mercados aerocomerciales

Reglamentación de artículo 110 del Código Aeronáutico

Régimen de capacidad y o frecuencias para los servicios aéreos nacionales e internacionales

Reglamento del Registro Nacional de Aeronaves

Reglamentación de los artículos 74 y 75 del Código Aeronáutico (Remoción de Aeronaves)

Aviación no tripulada

Reglamento de pagos adelantados indemnizatorios

Reglamento de contrato aéreo de pasajeros, equipaje y carga

Nuevo Régimen sistémico de infracciones de Aviación Civil

Aeronaves Públicas

Otorgamiento de licencias para el personal aeronáutico

Intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y mantenimiento de la Categoría 1 de la Administración Federal de Aviación (FAA)

Avances significativos en la Seguridad Operacional del Sistema Aeronáutico Argentino

Ampliación de la edad máxima de los pilotos para operar una aeronave

Declaración de Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización

Con información de Noticias Argentinas.