Del Protocolo Antipiquetes a la disolución de la Andis: los logros del Gobierno en el cierre de año

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recalcó en una publicación en X los logros del Ejecutivo en el cierre del 2025 y destacó desde la continuación del Protocolo Antipiquetes hasta la disolución de la Andis, entre otras medidas sobre planes sociales, justicia y transporte.

Vouchers educativos, planes sociales y una señal directa al sistema de asistencia

En primer lugar, el mensaje del funcionario resaltó que Capital Humano reconvertirá los planes sociales en vouchers educativos. Según informó, ya existen convenios firmados con empresas como Sinteplast, Mercado Libre, Arcos Dorados y Cervecería y Maltería Quilmes.

Manuel Adorni destacó el cierre de año del Gobierno. Foto: archivo.

En el mismo posteo, Adorni subrayó el fallo judicial que ratificó la vigencia del Protocolo Antipiquetes. También recordó que «las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) serán absorbidas por el ministerio de Salud», dentro de un esquema de reorganización del Estado nacional.

Récords en transporte, salud y avances en Justicia y defensa

El balance de Adorni incluyó datos de actividad aerocomercial: en noviembre indicó que «se movilizaron 4.392.597 pasajeros» en los aeropuertos del país, un cuatro por ciento más que el récord anterior, según cifras oficiales.

En materia sanitaria, destacó un récord de donación de órganos que permitió que «4.688 argentinos puedan salvar su vida», entre ellos 305 niños, de acuerdo con la información publicada.

También señaló que el ministerio de Justicia ya implementó el Sistema Acusatorio en el 65 por ciento del país, con el objetivo de lograr juicios más ágiles. En defensa, se anunció la incorporación de cuatro helicópteros AW109 para tareas vinculadas a la soberanía argentina.

El repaso semanal incluyó además la extensión de la Pauta Cero por parte del Gobierno nacional y una invitación a la Provincia de Buenos Aires para replicar la medida, junto con el anuncio de una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional.