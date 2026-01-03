El Gobierno endurece los controles y restringe el ingreso al país de venezolanos ligados al régimen de Nicolás Maduro

Mientras en Venezuela se viven momentos de máxima tensión, en Argentina endurecen los controles para limitar el ingreso de venezolanos al país. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que no permitirán el acceso de aquellas personas que estén relacionadas al régimen de Nicolás Maduro.

Restricciones en Argentina para el ingreso de venezolanos

«La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro», informó en su cuenta de la red social X.

Luego precisó que la Dirección Nacional de Migraciones, «en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional», fijó restricciones para el ingreso a la Argentina de «ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro».

Remarcó que las limitaciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y «sancionados por los EE.UU, entre otros».

«Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país», concluyó Adorni.

La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de… — Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

El mandatario argentino apareció en su red social X para destacar el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela luego de que la noticia fuera confirmada por el propio Trump, quien aseguró que el dictador «fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país».

Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».

La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump publicara en su red Truth Social: «Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país«.

Minutos después de la primera publicación, Javier Milei compartió un fragmento de su discurso en el que apuntó contra la «dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro».