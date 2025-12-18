Delegación del BID llegó a Río Negro para definir un crédito clave para la agricultura

La reunión de ayer en el ministerio de Producción.

Una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comenzó analizar ayer con representantes del ministerio de Producción que preside Carlos Banacloy el otorgamiento de un crédito por 80 millones de dólares para la concreción de obras de riego y eléctricas para desarrollar las áreas productivas de Negro Muerto, Colonia Josefa y Guardia Mitre, además del canal Pomona- San Antonio Oeste.



Pasadas las 15,30 comenzó la reunión en Viedma en la que realizaron análisis técnicos, referidos a las etapas económicas, de factibilidad y operativas del proyecto.



Para hoy está previsto que los representantes del BID recorran los lugares del Valle Medio y Valle Inferior donde están previstas las obras.

“Desde el BID valoraron la diversidad productiva de la provincia y el potencial de crecimiento de nuestras cadenas agrícolas y ganaderas”. Lucio Reinoso, titular de Agricultura.



“Durante la jornada se presentaron las líneas de trabajo para ampliar la superficie bajo riego, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer los sistemas agroalimentarios”, se indicó desde el ministerio de Producción.

“Este financiamiento permitirá acelerar el desarrollo de nuevas áreas productivas, generar arraigo y acompañar el crecimiento de Río Negro con infraestructura”, señaló el ministro Banacloy.