La Legislatura de Río Negro sancionó nuevas leyes y renovó su integración con la asunción de Alejandra Mas

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves en sesión extraordinaria diversas leyes que habían obtenido aval en segunda vuelta parlamentaria, al tiempo que Alejandra Mas asumió como nueva legisladora provincial por el Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, en reemplazo de la senadora electa Ana Marks.

Entre los proyectos aprobados se destaca la incorporación de varios anexos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de unificar la normativa y establecer parámetros de conducta judicial más objetivos. Los documentos incorporados incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Según los legisladores, estos principios buscan proteger a quienes enfrentan dificultades especiales para ejercer sus derechos, ya sea por edad, género o circunstancias sociales y económicas.

Por otra parte, se modificó la ley de Procedimiento Laboral, actualizando la remisión del artículo 86 del Código Procesal Civil al Código Procesal Administrativo, donde se concentran las previsiones sobre intervención, notificación y representación estatal en juicio, evitando dispersión normativa.

Salud pública, asistencia y derechos familiares

La Legislatura sancionó la creación del Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas, un organismo autónomo dentro del Ministerio de Salud destinado a generar políticas públicas basadas en evidencia para reducir la tasa de suicidios.

Asimismo, se aprobó un dispositivo QR de baja tecnología que concentra información identitaria, personal y médica de uso permanente, con el fin de mejorar la asistencia ante emergencias.

Otra norma aprobada busca garantizar y promover el derecho de la persona gestante o puérpera y del entorno familiar a un duelo respetado frente a la muerte gestacional, perinatal o neonatal. La ley crea el Registro Simbólico de Nombres, establece un Comité Especializado, instituye el 15 de octubre como «Día Provincial de Concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal» e implementa el Código Mariposa.

En materia de control del tabaco, se sancionó la actualización de la normativa sobre consumo, comercialización y publicidad, incorporando expresamente la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en espacios cerrados de acceso público.

Beneficios a sectores específicos y fechas conmemorativas

Se aprobó la recomposición de las pensiones graciables vitalicias para Bomberos Voluntarios retirados, que serán equivalentes a «tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional más el 40 por ciento de adicional por Zona Austral».

Finalmente, se sancionó la ley que establece el 28 de julio como «Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina», en conmemoración del primer mapa de las Islas Malvinas, realizado en 1520 por la expedición española de Magallanes.

Alejandra Mas asumió su banca

El presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, tomó juramento a Alejandra Mas, quien asumió como legisladora provincial por el Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, en reemplazo de la senadora electa Ana Marks.

El presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, tomó juramento a Alejandra Mas. Foto: gentileza.

Mas expresó: «Es un orgullo representar a mis conciudadanos y conciudadanas de Río Negro. He tenido la posibilidad de integrar anteriormente la Legislatura, por lo que conozco el trabajo legislativo. Lo más interesante es que voy a participar de un bloque (PJ-NE) integrado también por compañeros que fueron intendentes, con quienes seguramente encontraremos una dinámica de trabajo que favorezca, siempre, los intereses y los derechos de los rionegrinos y rionegrinas».

La flamante legisladora cuenta con una amplia trayectoria en la función pública y cargos electivos: fue intendente de General Conesa entre 2011 y 2019, legisladora provincial 2019–2023, presidenta del Concejo Deliberante de General Conesa en 1999 y 2003, concejal entre 2003 y 2005, y desde 2023 hasta el 9 de diciembre integró el Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) en representación de Río Negro.