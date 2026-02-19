Denuncia contra el intendente de Cinco Saltos: el Tribunal de Cuentas alertó más pagos millonarios a proveedores

El Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos volvió a señalar presuntas irregularidades en el sistema de pagos y contrataciones del municipio y reclamó explicaciones al intendente, Enrique Rossi, por una serie de proveedores que, según indicaron, registraron «altas y facturaciones en plazos muy breves».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el vocal opositor Omar Torres (Nos Une) explicó que el análisis surgió a partir de información obtenida fue mediante el Programa de Gestión Municipal (PGM), una herramienta de control que utilizan los tribunales de cuentas para observar movimientos bancarios, pagos y facturación de proveedores. “Detectamos personas que se dan de alta como monotributistas sin consignar actividad, en algunos casos solo con el CUIT, y rápidamente comienzan a facturarle a la Municipalidad”, señaló.

Según relató, ese esquema se repite en distintos casos. “Vemos situaciones similares a la de un ex empleado municipal que pasó a figurar como emprendedor y llegó a facturar hasta 98.650.000 pesos. Esto no fue un caso aislado, se replica en varios monotributistas”, afirmó Torres, siempre en referencia a lo que surge de los registros administrativos.

Ante esas altas y facturaciones rápidas, el Tribunal de Cuentas solicitó informes formales al Ejecutivo municipal y al intendente Enrique Rossi, pero no obtuvo respuesta, según el vocal.

Torres explicó que junto a su compañera Gabriela Dergo (Cambia Cinco Saltos) también observó que parte de esas contrataciones figuran bajo conceptos «vinculados a convenios escolares, como desmalezamiento, fumigación o limpieza de tanques en establecimientos educativos», sostuvo el vocal. Además, agregó: “se trata de fondos que la Provincia envía para escuelas, en el marco de convenios con el municipio”, indicó Torres, quien aclaró que esas situaciones ya fueron incluidas en denuncias anteriores.

Según explicó, tras una denuncia previa, entre febrero y septiembre la operatoria se habría detenido, pero luego se detectaron nuevos pagos. “A pesar de la denuncia presentada el 26 de diciembre, se registraron pagos por unos 4 millones de pesos. Eso motivó una ampliación de la denuncia”, señaló.

Esa ampliación incorporó observaciones por presunta falsificación de documentación, contratos y posibles situaciones de suplantación de identidad. “En uno de los casos, el proveedor observado se presentó como querellante porque aseguró que nunca firmó contratos ni alquiló maquinaria o camiones”, indicó Torres, siempre en referencia a lo planteado en sede judicial.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el intendente no respondió a la consulta de este medio.

El Tribunal de Cuentas investiga más de 180 bajas de proveedores «entre enero y febrero de este año»

Torres agregó que, luego de la presentación de la nota formal, el Ejecutivo comenzó a dar de baja a varios proveedores, incluidos algunos de los observados. “Eso también quedó registrado en el sistema. Además de los seis casos que solicitamos información, estamos analizando cerca de nueve proveedores más y unas 180 bajas en total”, precisó.

Otro punto que generó cuestionamientos fue la existencia de proveedores dados de baja pese a registrar, según el PGM, deudas pendientes con el municipio. “Resulta llamativo que se den de baja proveedores que figuran con deudas importantes, en algunos casos de hasta 11 millones de pesos”, sostuvo el vocal, en referencia a la documentación administrativa analizada.

Desde el Tribunal de Cuentas remarcaron que todas las observaciones se basan en registros oficiales y que el análisis continúa. “Nuestro rol es controlar y denunciar cuando vemos situaciones que consideramos irregulares. La determinación de responsabilidades le corresponde a la Justicia”, concluyó el vocal.