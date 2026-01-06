Denuncia penal al intendente de Cinco Saltos por irregularidades en pagos millonarios: «niego cualquier acusación en mi contra»

Tras la última denuncia penal presentada por dos vocales del Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos contra el intendente Enrique Rossi (Avancemos por Cinco Saltos) y funcionarios de su gabinete, el jefe comunal salió a responder públicamente y rechazó de plano las acusaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados durante 2024 y 2025.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rossi sostuvo que la documentación cuestionada «está en poder de quienes denuncian» y afirmó que el Ejecutivo municipal ya se encuentra preparando la presentación correspondiente ante la Fiscalía. «Estamos juntando todos los papeles y los vamos a presentar donde corresponde, que es la Justicia», aseguró.

El intendente recordó que no es la primera vez que enfrenta denuncias de este tipo y vinculó las presentaciones con una estrategia política de la oposición. “El año pasado pasó exactamente lo mismo. Hubo cuatro o cinco denuncias penales y todas pasaron a archivo. El tiempo me volverá a dar la razón”, señaló.

«Creo que esto sigue siendo una opereta de la oposición y que aparte, vuelvo a repetirlo, estamos en año electoral y la única intención que hay acá es dañar mí imagen». Enrique Rossi, intendente de Cinco Saltos.

Rossi fue enfático al negar cualquier irregularidad en el manejo de fondos públicos. «Yo no tengo nada que esconder. Los papeles están como corresponden y se van a presentar en la Justicia», afirmó. También cuestionó el uso de la vía penal: “Una denuncia penal es algo muy grave, hablar de peculado o malversación de fondos no es menor y acá no hay nada de eso, de lo que ellos dicen».

En ese sentido, explicó que las contrataciones municipales se realizan bajo los mecanismos previstos por la normativa vigente. «Todo lo que se hace acá se hace como corresponde: licitaciones, concursos y, cuando hay excepciones, están dentro de la ley», remarcó.

El jefe comunal también vinculó el escenario con el calendario electoral. «El año electoral es este y creo que tiene que ver con eso. La única intención es ensuciar la imagen”, expresó, y cuestionó el rol de los vocales denunciantes: «¿Qué van a mostrar cuando tengan que salir a hablar con los vecinos? ¿En qué acompañaron al Estado o a los cincosaltenses?».

«Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Le digo a cada vecino y vecina de Cinco Saltos que puede venir a averiguar lo que quiera porque es público». Enrique Rossi, intendente de Cinco Saltos.

Rossi aseguró que seguirá enfocado en la gestión y las obras en marcha. «Vamos a responder con trabajo y con obras», dijo, y mencionó proyectos que comenzarán en enero, como la pavimentación de la calle Pacheco, la regularización de dos barrios y la puesta en marcha de la plaza de juegos del centro.

Finalmente, negó «rotundamente» las acusaciones en su contra y reiteró su confianza en que la situación tendrá el mismo desenlace que en años anteriores. «El tiempo será testigo. Lo mismo dije el año pasado y las causas terminaron archivadas», concluyó.

Denuncia contra el intendente de Cinco Saltos: qué dice el tribunal de cuentas

La denuncia impulsada por los vocales Omar Torres y Gabriela Dergo presentada el 26 de diciembre ante la Fiscalía local alcanza al intendente Enrique Rossi, al secretario de Hacienda y Gobierno y al secretario de Obras Públicas.

Según el escrito, se investigan presuntas irregularidades en una operatoria con un proveedor municipal, con pagos observados por $98.650.967,40, de los cuales $39.202.414,89 ya habrían sido abonados. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los vocales señalaron que el proveedor «inició su relación con la Municipalidad como personal contratado» y luego pasó a facturar como monotributista, sin integrar el Registro de Proveedores Municipales al momento de las contrataciones observadas.

El escrito también cuestiona contrataciones directas que habrían superado los montos permitidos por ordenanza y advierte sobre la falta de respaldo documental. “No hay factura, ni resolución, ni contrato válido que justifique el gasto”, se indicó en la denuncia.

Además, se denunció el alquiler de camiones y maquinarias que no serían propiedad del proveedor, sin contratos de comodato válidos ni autorización del titular registral, y se alertó sobre una presunta restricción al acceso a la información pública, con más de 300 resoluciones municipales que no habrían sido exhibidas al Tribunal pese a reiterados pedidos formales.