Allanaron la Municipalidad de Cinco Saltos por la denuncia sobre supuestas irregularidades

El Ministerio Público Fiscal realizó este viernes una serie de allanamientos en las sede central de la Municipalidad de Cinco Saltos y en las oficinas donde funcionan las Secretarías de Gobierno, Hacienda Obras Pública y Servicios Públicos, en el marco de una investigación por posible administración fraudulenta.

Fuentes del organismo confirmaron que «los elementos secuestraron serán analizados para conocer su contenido».

El trabajo de los investigadores se habría realizado en las oficinas que ocupan el intendente Enrique Rossi, y en los despachos del secretario de Hacienda, Sebastián Crespo; y de secretario de Servicios Públicos, Julio Quiroga.

La denuncia fue presentada por los vocales del tribunal de Cuentas, Omar Torres y Gabriela Dergo, a fines de diciembre último para que se investiguen «presuntas irregularidades en una operatoria con un proveedor municipal», con pagos observados por $98.650.967,40, de los cuales $39.202.414,89 ya habrían sido abonados.

El escrito solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El jueves, en diálogo con Diario Río Negro intendente Enrique Rossi (Avancemos por Cinco Saltos) rechazó las acusaciones por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados durante 2024 y 2025 y señaló que la documentación «está en poder de quienes denuncian».

Afirmó que el Ejecutivo municipal se encuentra preparando la presentación correspondiente ante la Fiscalía. «Estamos juntando todos los papeles y los vamos a presentar donde corresponde, que es la Justicia», aseguró.