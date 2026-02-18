Llega el presidente de Emiratos Árabes a Bariloche: ya hay operativos para su arribo

Un avión de Emiratos Árabes arribó ayer a Bariloche con el traslado de personal del emir y presidente de ese país. Gentileza

Con el arribo de un avión de gran porte que trasladó personal de la presidencia de Emiratos Árabes a Bariloche, se prepara el arribo en una visita no oficial del líder de ese país Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Hasta el momento aterrizó en la pista del aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche un avión Airbus 340 con personal que preparará la estadía del emir, pero está previsto el arribo de otras tres aeronaves, entre ellas la que viajará el jeque emiratí, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

Este martes el avión emiratí arribó con empleados del gobierno emiratí, mayoritariamente jóvenes y con vestimenta informal, que realizaron los trámites de Migraciones en el aeropuerto de Bariloche, debido a que es el destino directo de la aeronave.

Luego fueron trasladados en camionetas con patentes diplomáticas hacia la zona de El Foyel o El Manso. Se desconoce su destino, aunque en esa región hay propiedades emiratíes y qataríes, además de la mansión del magnate inglés Joe Lewis.

El diario porteño La Nación confirmó que el arribo del emir árabe será el próximo lunes 23. También existen versiones que el pasajero principal podría ser el hijo de Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

El personal que arribó a Bariloche estaría vinculado al operativo de seguridad que se montará en la cordillera en torno al príncipe de Abu Dhabi.

Los antecedentes de la presencia árabe en la cordillera

En 2022 arribó en la pista aérea de Bariloche un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos que trasladó equipamiento tecnológico para uno de los campos de capitales emiratí que hay en la cordillera de Río Negro.

El propietario de las tierras rionegrinas en manos emiratíes es Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri, quien posee más de 20.000 hectáreas en la zona de El Foyel.

El año pasado el Departamento Provincial de Aguas le autorizó a un fideicomiso vinculado a los Emiratos Árabes el permiso de uso y explotación de áridos de una cantera ubicada en un cauce aluvional del dominio público hídrico, ubicada en el Paraje Foyel, por un plazo de dos años.

De origen árabe, también el qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Haj tiene propiedades en Río Negro, más precisamente el complejo de esquí fuera de pista de alta gama Baguales, que administra el extenista Gastón Gaudio.