Judiciales de Río Negro aceptaron la oferta del STJ y tendrán sus aumentos en haberes de febrero
La oferta para los próximos haberes fue aceptada por mayoría en las cuatro Circunscripciones del Poder Judicial.
Las asambleas de los empleados del Poder Judicial rionegrino aceptaron la oferta salarial del STJ para los haberes de febrero y actualizaciones de meses anteriores.
La propuesta -que se liquidará en los próximos haberes- representará una suba del 4,04 % y, con ese alza, los judiciales acumularán incremento por encima del 6% en el primer bimestre, pues en los haberes de enero ya percibieron una mejora del 2%.
Este miércoles, en las cuatro circunscripciones se cumplieron las asambleas para analizar la oferta realizada la semana pasada a la conducción de Sitrajur por los representantes del STJ. La totalidad de las votaciones arrojaron aceptaciones por mayoría.
El 4,04% que se liquidará en las próximas remuneraciones se origina por la aplicación acumulativa del 0,9% por diciembre, igual porcentaje por enero y un 2% por febrero.
Las asignaciones por diciembre y enero se corresponden con diferencias de las alzas ya abonadas y los índices inflacionarios que posteriormente se conocieron de esos meses.
En enero, los judiciales ya cobraron con un 2% de incremento y el adicional 0,9% refleja el dato de inflación difundido posteriormente por el Indec.
En el STJ y Sitrajur -que conduce Marco Calarco- repiten el criterio de actualizaciones salariales con los datos inflacionarios, con la aplicación inicial de un aumento y su posterior revisión con el índice del relevamiento oficial de precios.
En la última paritaria, las partes ratificaron la cláusula de revisión y, por eso, la suba del 2% por febrero será evaluada en marzo cuando se difunda el índice inflacionario.
Se ratificó también que los porcentajes son “acumulativos, remunerativos y bonificables, aplicables también a la hora extra y a distintas bonificaciones específicas del Poder Judicial”.
