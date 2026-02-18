Judiciales de Río Negro aceptaron la oferta del STJ y tendrán sus aumentos en haberes de febrero

La asamblea en los tribunales de Viedma convalidó la propuesta por amplia mayoría. Foto: Marcelo Ochoa.

Las asambleas de los empleados del Poder Judicial rionegrino aceptaron la oferta salarial del STJ para los haberes de febrero y actualizaciones de meses anteriores.

La propuesta -que se liquidará en los próximos haberes- representará una suba del 4,04 % y, con ese alza, los judiciales acumularán incremento por encima del 6% en el primer bimestre, pues en los haberes de enero ya percibieron una mejora del 2%.

Este miércoles, en las cuatro circunscripciones se cumplieron las asambleas para analizar la oferta realizada la semana pasada a la conducción de Sitrajur por los representantes del STJ. La totalidad de las votaciones arrojaron aceptaciones por mayoría.

El 4,04% que se liquidará en las próximas remuneraciones se origina por la aplicación acumulativa del 0,9% por diciembre, igual porcentaje por enero y un 2% por febrero.

Pablo Barreno, secretario general de Sitrajur Viedma, informa de la propuesta a la asamblea de la Primera Circunscripción. Foto: Marcelo Ochoa.

Las asignaciones por diciembre y enero se corresponden con diferencias de las alzas ya abonadas y los índices inflacionarios que posteriormente se conocieron de esos meses.

En enero, los judiciales ya cobraron con un 2% de incremento y el adicional 0,9% refleja el dato de inflación difundido posteriormente por el Indec.

En el STJ y Sitrajur -que conduce Marco Calarco- repiten el criterio de actualizaciones salariales con los datos inflacionarios, con la aplicación inicial de un aumento y su posterior revisión con el índice del relevamiento oficial de precios.

En la última paritaria, las partes ratificaron la cláusula de revisión y, por eso, la suba del 2% por febrero será evaluada en marzo cuando se difunda el índice inflacionario.

Se ratificó también que los porcentajes son “acumulativos, remunerativos y bonificables, aplicables también a la hora extra y a distintas bonificaciones específicas del Poder Judicial”.