Rolando Figueroa habló de los diputados que rompieron con el bloque: «Las leyes salen con más de 25 votos»

El gobernador Rolando Figueroa se refirió por primera vez a la salida de dos de sus diputados del bloque de Comunidad para armar un espacio crítico dentro de la Legislatura. Durante una rueda de prensa el lunes, tras el acto de promulgación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial, relativizó las fugas y destacó que las leyes se aprobaron con amplio consenso en la Legislatura.

El mandatario de Neuquén fue consultado sobre su balance de este 2025. Consideró que «fue un buen año» y ponderó el hecho de terminarlo con «una acción de Estado de esas que perduran en el tiempo y van a provocar cambios» como fue la puesta en marcha de la reforma procesal civil.

Afirmó que la provincia está «ordenada que se sabe el rumbo que se tiene» y que se lograron mejorar ratios de empleo y pobreza y acentuar la venta de la producción de Vaca Muerta a países de Latinoamérica, «con lo cual ha sido un año interesante».

Además, resaltó que fue el segundo año en el que se cerraron anticipadamente todos los acuerdos salariales.

«Estoy contento con el año que hemos tenido, y por primera vez tenemos representantes de nuestro pensamiento en el Congreso de la Nación», evaluó.

«Cada quien puede hacer lo que quiera»

Diario RÍO NEGRO le consultó su análisis respecto de haber iniciado el año con siete diputados de su partido Comunidad y finalizarlo con cinco, tras la salida de Mónica Guanque y Federico Méndez en noviembre pasado.

«No soy quién para evaluar, cada quien en política puede hacer lo que quiera y piensa cómo llegó y cómo se va», sostuvo Figueroa. Los legisladores conformaron la bancada Democracia Neuquén, que luego sumó a María Cecilia Papa, y adelantaron que están tramitando un nuevo partido en la justicia federal.

Para el gobernador, «lo importante es que arrancamos la gestión con 14 legisladores (del interbloque) y todas las leyes han salido con más de 25 y 28 votos». «Creo que ahí está el mérito, en buscar los consensos adentro y afuera», concluyó Figueroa.

Los diputados que rompieron con el bloque argumentaron un «desencantamiento» con el gobierno provincial y la falta de implementación de «reformas estructurales» en la provincia.