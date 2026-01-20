Javier Milei dará su discurso en el Foro de Davos este miércoles: los horarios de su agenda en Suiza

El presidente Javier Milei arribó este martes a Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial. La presentación del mandatario argentino brindará su discurso después de la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder libertario aprovechará lavidriera internacional para ratificar su rechazo a las agendas “socialdemócratas”, el feminismo y la intervención estatal, alineándose con una retórica de “antiglobalización” dentro del propio foro multilateral.

El cronograma oficial fija la intervención central de Milei para las 11:45 (hora argentina) de este 21 de enero.

Si bien coincide en tiempo y espacio con Trump y había expectativas a un posible cruce, Milei afirmó en sus redes sociales que no tienen pactado una reunión.

“Así los periodistas dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron. PD: son chimenteros de peluquería barata«, precisó el jefe de Estado.

De esta manera, su agenda este miércoles será de la siguiente manera:

06:05: Saludo protocolar al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

06:15: Participación en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

07:30: Reunión privada con CEOs de bancos globales.

11:30: Saludo con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

11:45: Discurso de Javier Milei ante el Foro.

De qué serán los discursos de Milei y Trump en Davos

La presencia consecutiva deDonald Trump y Javier Milei es vista por los analistas como un símbolo potente. Ambos mandatarios comparten una visión crítica de los organismos supranacionales.

Mientras el republicano promueve el America First y el retiro de organizaciones internacionales, Milei busca posicionarse junto a figuras como Giorgia Meloni y Viktor Orbán, en lo que denominan una “Internacional del contrailuminismo».

Se espera que el presidente argentino centre su discurso en la defensa de los valores occidentales tradicionales y en la propuesta de una “reducción drástica del tamaño del Estado” como motor de crecimiento.

Su discurso fue redactado por un equipo de especialistas dirigidos por el asesor Santiago Caputo. Se estima que la intervención del libertario durará unos 30 minutos, en un panel titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?“.

Argentina se suma al Board of Peace de Donald Trump

El Gobierno de Javier Milei aceptará la invitación de Donald Trump para integrar el Board of Peace, el nuevo organismo internacional impulsado por Estados Unidos. La Argentina participará como miembro fundador, pero sin abonar los US$1.000 millones que se exigen para asegurar un lugar permanente en la Junta de la Paz.

El presidente Javier Milei ya anticipó que formará parte del Board of Peace, aunque la Argentina no abonará la membresía plena.

Según explicaron fuentes oficiales, el pago es opcional y solo rige para asegurar una participación futura sin límite temporal. La información fue confirmada por autoridades nacionales en diálogo con Infobae