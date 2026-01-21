Javier Milei en el Foro de Davos: expone su visión del complejo tablero internacional y refuerza su alianza con Estados Unidos

Javier Milei ya está en Suiza. Este miércoles cumplirá con otros puntos de su agenda, el más destacado es su participación en la nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos. El mandatario argentino brindará un discurso y será después de la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder libertario aprovechará la vidriera internacional para ratificar su rechazo a las agendas “socialdemócratas”, el feminismo y la intervención estatal, alineándose con una retórica de “antiglobalización” dentro del propio foro multilateral.

Javier Milei expone su visión del complejo tablero internacional y refuerza su alianza con Estados Unidos

Javier Milei ratificará con su discurso su alianza geopolítica y su sintonía personal con Donald Trump. Según lo anticipado por el sitio Infobae, el mandatario se reunió con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien cruzó un breve saludo y por estas horas ya se encuentra en la sede donde se realizará el Foro de Economía.

Desde la Casa Rosada indicaron que a las 11.45 (hora argentina), Milei ocupará el centro del escenario para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico. Será una disertación de 30 minutos.

El libertario sucederá a Trump en el auditorio principal del Foro de Davos, que tiene previsto un discurso de 45 minutos.

Javier Milei luego de terminar su agenda en el Foro, tiene previsto saludar al director ejecutivo del Foro, Borge Brende, casi a la misma hora que hablará el republicano por lo que se estima que no será un oyente in situ del discurso del estadounidense. Después, acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, se dirigirá al auditorio.

Los detalles de la agenda de Javier Milei en Suiza

La agenda presidencial de Javier Milei continúa el miércoles 21 de enero de la siguiente manera:

10:05 hs (Suiz) – 06:05 hs (Arg): Breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

de la Confederación Suiza, Guy Parmelin 10:15 hs (Suiz) – 06:15 hs (Arg): Participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

11:30 hs (Suiz) – 07:30 hs (Arg): Encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

15:30 hs (Suiz) – 11:30 hs (Arg): Saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

15:45 hs (Suiz) – 11:45 hs (Arg): Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

El jueves a las 10.30 hs (suiz) – 06.30 hs (Arg), el mandatario participará de la ceremonia de firma del Consejo de Paz. A las 12 hs( Suiz) – 8.00hs (Arg) dará su primera entrevista con la agencia de noticias Bloomberg y luego seguirá con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. También tendrá un encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain, aunque falta confirmar horario.

A las 17 (13 en la Argentina), Javier Milei y su comitiva emprenderán el viaje de regreso a la Argentina. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.