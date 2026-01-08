Designaron a Fernando Iglesias como nuevo embajador de Bélgica después de ser elegido por Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei designó a Fernando Iglesias como nuevo Embajador argentino ante el Reino de Bélgica, luego de haber sido aprobado el plácet de estilo por parte de uno de los principales países de la Unión Europea. La medida se concretó mediante el decreto 6/2026, publicado este jueves en Boletín Oficial.

El nombramiento se realizó “en comisión” debido al receso del Senado de la Nación.

El decreto de la designación de Fernando Iglesias

Se marcó que por la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 «se dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá designar excepcionalmente Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación, posean condiciones relevantes; y que el nombramiento se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado».

Entre los considerandos, se indicó que el Congreso se encuentra en receso, pero que la «designación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Reino de Bélgica es esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales».

A continuación, el decreto completo:

Nuevo embajador: Fernando Iglesias y su carrera política

La sede diplomática argentina en Bruselas, permanece vacante desde junio pasado. EL nombramiento ocurre también mientras avanzan las negociaciones de los países miembros del Mercosur para concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea.

Sobre Iglesias, se indicó en el decreto que «reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige».

El exdiputado ingresó al Congreso en 2007 de la mano de la Coalición Cívica, luego fue miembro del PRO y que hacia el final pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Dentro de su carrera política, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados durante la presidencia de Mauricio Macri.