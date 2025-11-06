Fernando Iglesias, de diputado a Bruselas: la apuesta del Milei ante el acuerdo Mercosur- Unión Europea

El Gobierno de Javier Milei propuso a Fernando Iglesias como nuevo embajador argentino ante la Unión Europea (UE), un puesto clave en la sede diplomática de Bruselas que se mantiene sin un jefe presencial desde hace más de un año. El diputado nacional preside actualmente la comisión de relaciones exteriores en la Cámara Baja. De confirmarse, asumirá un rol central la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La solicitud de designación requiere aprobación de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y, en Argentina, la Comisión de Acuerdos del Senado.

Quién es Fernando Iglesias, el diputado que postuló Milei como embajador ante la Unión Europea

Iglesias es un dirigente cercano al presidente Milei, a quien acompañó en viajes y ceremonias oficiales, como la cumbre del G7 en Italia el año pasado. La semana pasada asistió a la jura de Pablo Quirno como Canciller.

En el ámbito académico, Iglesias es bachiller de la Escuela Normal Superior de Avellaneda, Técnico Superior en Periodismo y licenciado del programa Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de Lomas de Zamora.

Originario de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Iglesias fue un férreo defensor del gobierno de Mauricio Macri. Se acercó a La Libertad Avanza (LLA) por su alineamiento con Patricia Bullrich en la interna del PRO y apoya activamente la posible absorción del partido amarillo por la agrupación que conduce Karina Milei.

El antecedente judicial y el perfil diplomático de Fernando Iglesias

El diputado fue investigado por la Justicia en 2021 en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Ramiro González dispuso en ese marco el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Iglesias, a partir de una denuncia presentada por el diputado Rodolfo Tailhade.

La denuncia reportó la existencia de cuentas bancarias en el exterior que Iglesias presuntamente nunca incluyó en sus declaraciones juradas como funcionario público.

Iglesias termina su mandato legislativo el próximo 10 de diciembre y no buscó la renovación de su banca en las últimas elecciones. El legislador tiene el visto bueno presidencial para saltar al ámbito diplomático, a pesar de su nula experiencia previa en el Servicio Exterior de la Nación.

En los últimos meses, el diputado ya ofició como una suerte de representante informal del Gobierno ante la UE, participando en Bruselas de encuentros vinculados al acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Rol clave ante la inminente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

De confirmarse su designación, Iglesias asumirá un rol central en momentos de alta expectativa por la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El gobierno de Brasil busca impulsar el convenio definitivo en diciembre, durante la cumbre semestral del bloque latinoamericano en Río de Janeiro. El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó esta semana que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, busca firmar el acuerdo el 20 de diciembre.

El intercambio comercial entre ambas regiones asciende a 109.500 millones de euros anuales, y la UE representa el segundo socio comercial más importante del Mercosur, solo detrás de China. La postulación de Iglesias se da justo cuando el gobierno de Javier Milei muestra mayor inclinación por acuerdos comerciales y arancelarios con los Estados Unidos.