Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso se reúnen en la Casa Rosada: Venezuela como eje central

El presidente Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro oficial marca un nuevo paso en la consolidación del vínculo entre ambos mandatarios, quienes comparten una marcada sintonía ideológica y una visión crítica sobre el avance del socialismo en Occidente.

La reunión se produce en un momento de alta tensión regional. Según fuentes oficiales, el tema central de la mesa será la crisis en Venezuela tras el desplazamiento de Nicolás Maduro. Tanto Milei como Díaz Ayuso han mantenido posturas de confrontación directa contra el régimen bolivariano, al que consideran una dictadura responsable de la crisis humanitaria y el éxodo masivo en ese país.

Milei y Díaz Ayuso, una alianza estratégica

El vínculo entre el jefe de Estado argentino y la referente madrileña ha crecido de manera sostenida, saltando por encima de las relaciones diplomáticas convencionales con el gobierno central de España. En esta oportunidad, los mandatarios buscan:

Reforzar el eje político entre Buenos Aires y Madrid bajo premisas de libertad económica y lucha contra el populismo. Intercambiar miradas sobre el rol de Estados Unidos y la figura de María Corina Machado en la estabilización de la región.

Estrechar lazos comerciales y culturales entre la Argentina y la Comunidad de Madrid.

El factor Venezuela

Desde la Casa Rosada consideran que la visita de Díaz Ayuso es una oportunidad para ratificar el apoyo internacional a la nueva etapa que atraviesa Venezuela.

El Presidente argentino ha sido enfático en respaldar el proceso de desarticulación del aparato estatal madurista, una postura que la mandataria española ha defendido históricamente desde su gestión en España, señalando a Maduro como un «dictador que secuestró las urnas».

Con este encuentro, Milei busca reafirmar su liderazgo como el principal aliado regional de las potencias que impulsan un cambio de régimen en el Caribe, mientras que Díaz Ayuso se posiciona como el puente fundamental de esa misma visión en el continente europeo.