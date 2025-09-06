Después de un año se recuperó una sede vecinal usurpada en San Martín de los Andes

Una sede vecinal que hace un año atrás se encontraba usurpada fue recuperada y ahora el municipio de San Martín de los Andes la podrá restaurar y ponerla en condiciones para el uso comunitario porque sufrió vandalismo y robo de elementos. El procedimiento avanzó después de la intervención judicial que se llevó adelante por su ocupación de manera ilegal

Se trata del espacio físico que corresponde al barrio Julio Obeid y que desde 2024 se encontraba imposibilitado de acceder para desarrollar las actividades comunitarias porque fue usurpado. De acuerdo a lo informado, la primera denuncia policial se radicó en agosto del año pasado por parte del municipio. A partir de ese momento, se empezó a tramitar las diferentes alternativas de intervención.

Hasta que finalmente se avanzó con un allanamiento autorizado por la justicia y las personas que usurparon el edificio fueron detenidas. La recuperación se produjo este sábado durante la mañana. Las instalaciones fueron vandalizadas y hubo electrodomésticos que fueron robados.

Las aberturas como puertas y ventanas estaban rotas, además en el interior se observaba suciedad y desorden. La comuna sanmartinense informó que la restauración será de manera progresiva. La idea es que pueda volver a ser utilizado como un espacio comunitario para las y los vecinos del sector.

El lugar fue vandalizado y hubo robo de electrodomésticos (Foto: gentileza)

Como fue el operativo de recuperación

La diligencia judicial fue llevada adelante por disposición del fiscal jefe Gastón Ávila que inició la investigación relacionada a la usurpación, pero también por otros delitos.

Se informó que hubo varios allanamientos simultáneos en la zona con la participación de grupos especiales de la Policía. Hubo intervención del personal de Dirección de Seguridad Interior de Junín de los Andes, el Comando Radioeléctrico, las comisarías 23° y 43°, más la de Menor y la Mujer.

Mientras que por el municipio tomaron parte el personal y funcionarios de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana; Juntas Vecinales y Prensa y Comunicación.