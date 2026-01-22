Destinarán poco más de $1.056 millones para hacer un centro oncológico en Cutral Co y Huincul

La demanda que por años mantuvieron pacientes oncológicos y sus familias de contar con un centro de atención en la zona está cada vez más cerca de cristalizarse. Los concejales de las dos ciudades aprobaron en sesión extraordinaria este jueves solicitar aportes no reintegrables por $528 millones -por cada ciudad- ante el Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo. La obra se levantará en el hospital de Complejidad Media y está autorizada por el gobierno provincial.

En Cutral Co, el recinto de sesiones se abrió para comenzar minutos después de las 12. El presidente Jesús San Martín convocó a una extraordinaria para tratar dos temas. Uno de ellos fue la autorización para que el intendente Ramón Rioseco pida un aporte no reintegrable al ente El Mangrullo -ENIM- con el objetivo de construir el centro de atención integral de oncología en el hospital de Cutral Co y Huincul.

La iniciativa que remitió el Ejecutivo fue analizada sobre tablas y contó con la explicación sobre aspectos técnicos, del secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, quien con los planos a disposición, les describió el proyecto que envió el equipo de Provincia.

Torrico describió las características que tendrá el espacio, las diferentes dependencias y todo lo necesario para su funcionamiento: «la parte eléctrica, la calefacción, el sistema lumínico, el espacio para los residuos patológicos», entre otros. Una vez que el funcionario respondió a las inquietudes de los concejales, se dispuso su tratamiento y aprobación.

Al fundamentar su voto a favor, San Martín detalló la importancia de la «salud pública que es una política indelegable del Estado. Toda acción orientada a fortalecer la infraestructura habla y redunda en la mejora y calidad de vida de los vecinos». Sostuvo que a la vez está declarada de interés municipal por el impacto que tendrá en la comunidad y que atenderá a vecinos de aquí y de otras localidades.

La financiación se fundamenta en que se pueda concretar sin comprometer los recursos y las arcas de ambos municipios. Cada uno de los municipios pedirá $ 528 millones por lo que el monto total será de $1.056 millones.

La sesión se realizó con el quórum que dieron los integrantes del oficialismo. Además de San Martín, estuvieron Hugo Deisner y Elida González; Fabián Godoy (MID) y Plinio Rubilar (UP). Estuvieron ausentes por la bancada oficialista Jesica Rioseco, María Elena Paladino y Maximiliano Navarrete; y César Pérez (LLA).

En Plaza Huincul, la sesión extraordinaria se realizó con el presidente Daniel Vidondo, y los concejales Liliana Gords, Viviana Casado, Fernando Doroschenco, Marga Yunes y Sebastián Ávila. Estuvo ausente Gustavo Suárez. Todos respaldaron la iniciativa.

Al respecto, el intendente Claudio Larraza dijo que la obra «propone brindar una atención integral a una problemática grave que tenemos en la región, pero también representa un alivio para los pacientes oncológicos y sus familias que afrontan las dificultades de llevar el tratamiento”. Valoró las gestiones en conjunto con el municipio de Cutral Co y el gobierno provincial.

El centro funcionará en el predio del hospital y tendrá una superficie de 322 metros cuadrados destinados al funcionamiento operativo y asistencial. El espacio tendrá una recepción, baños accesibles, consultorios, farmacia, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos, entre otras dependencias.