Falta menos para que esté lista la ampliación del centro de salud en un barrio de Cutral Co

En el barrio semirrural Monte Hermoso, ubicado a unos cinco kilómetros hacia el sudoeste de Cutral Co, se avanza con la obra de ampliación del centro de salud. Todo apunta a que, a mediados de febrero, esté terminado y las autoridades sanitarias puedan disponer una mayor oferta de atención para un sector que creció de manera exponencial.

El tradicional puesto sanitario de la zona periférica de Monte Hermoso que pasó a ser barrio semirrural está en plena etapa de ampliación. A raíz del convenio que firmó el ministerio de Salud de Neuquén con el municipio cutralquense, se inició la ampliación de las instalaciones.

El edificio está en la manzana 1016, en el lote C y busca atender la demanda de la población asentada y a la que se le dificulta llegar a los centros de salud del ejido urbano o al mismo hospital.

«A mediados de febrero cuando se haga la entrega de obra por parte del municipio lo pondremos en marcha con atención de 8 a 16«, explicó el jefe de la zona sanitaria Comarca, Daniel Conti. Detalló que se transformará el puesto sanitario en un centro de salud para un lugar periurbano.

«Se genera una obra de 105 metros cuadrados. Tendrá atención de medicina general, odontología, se le sumará vacunatorio, enfermería. Tendrá un office para personal, sanitarios diferenciados para la comunidad y para el personal. Además de un depósito de residuos patógenos», describió.

Las actuales instalaciones serán refaccionadas. Se les recambiará uno de los techos, se repararán las cargas y revoques en general. Se colocarán mesadas y artefactos sanitarios.

En tanto, el director del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, Gastón Zúñiga señaló que este trabajo dará respuesta a la demanda del equipo que reclamaba mejores condiciones laborales. A la vez, después de reunirse con el presidente de la barriada, quien le transmitió las dificultades de llegar a otros centros de salud o hasta el hospital, consideraron plantear las mejoras.

«Ahora, lo que hacemos es ofrecer los servicios de salud a un barrio que creció exponencialmente», concluyó Zúñiga.