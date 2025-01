Detenidos sin agua, ni ventilación en una comisaría del centro de Neuquén: «es una cueva»

La comisaría segunda no está habilitada como alcaldía. Hoy, con calores extremos, viven seis detenidos en tres celdas: sin agua, sin luz eléctrica ni natural, sin baño, ducha o ventilación. «Es una cueva», la describió Silvia Couyoupetrou, integrante del Comité contra la Tortura de Neuquén que participó de la inspección.

En el centro de la capital, de camino a la costa del río Limay, están encerrados tres hombres condenados y tres con prisión preventiva por cuatro meses. El año pasado, cuando los miembros del comité la recorrieron, había la mitad. La población se duplicó.

El gobierno provincial surfea una grave crisis carcelaria por sobrepoblación y hacinamiento, que terminó con el cierre de las unidades: no se permite el ingreso de personas hasta tanto no haya cupo. El Poder Judicial obligó al ministerio de Seguridad a intervenir, pero la medida sigue vigente. Esto deriva en que las comisarías estén al límite, incluso las que como la segunda, no tiene espacio ni personal entrenado para recibir detenidos.

«Esas celdas no están preparadas para tener agua porque son celdas de contraventores», explicó Couyoupetrou. Dijo que la policía les alcanza a los presos bidones y que para ir al baño deben trasladarlos, por eso tienen un tarro para orinar. Los colchones están en el piso y la luz eléctrica sólo en los pasillos.

«El olor y el nivel de insalubridad es altísimo, tanto del lugar como de ellos. No hay con qué lavar, no hay con qué limpiar. Para nosotros las condiciones de detención se agravaron, se agravaron porque hay más gente», destacó.

Couyoupetrou contó que el jefe de la comisaría, Freddy Rivera, asumió este mes, y ha implementado algunos cambios, por ejemplo organizar las visitas.

La tarea de la polícia provincial, aseguró, es la prevención. «¿Cuánto de lo destinado a la seguridad pública tienen que destinar en cuidar a estas personas? Empezando por el personal y siguiendo por los móviles», remarcó.

La inspección fue el jueves 16 y al día siguiente el comité le presentó una nota urgente al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, informándole de la situación. “El tema del acceso al agua en estas condiciones es prioritario”, afirmó Couyoupetrou.

El Comité tiene la facultad de ingresar a todos los lugares donde haya personas detenidas en la provincia. Hasta ahora nunca tuvieron ningún inconveniente para acceder. Se entrevistan con los presos y las presas sin custodia, y hablan con todos: desde los jefes hasta el oficial con menor jerarquía. También pueden pedir documentación.

«Lo que a mi me preocupa es que esto va a seguir porque no hay nada que indique que va a haber menos encarcelamiento, sino todo lo contrario, y estructuralmente no hay modificaciones, ya no se levantan paredes y cárceles de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo», insistió la integrante del Comité.

Subrayó: «El discurso del Poder Judicial y de la fiscalía general es de más encarcelamiento. Es un problemón que pareciera que nadie está atajando».