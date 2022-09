Di Tella definirá en enero si va por la reelección en Cipolletti

El último sondeo de la imagen de Claudio Di Tella en Cipolletti mejoró el escenario de cara a una reelección en el Poder Ejecutivo. En lo que va del 2022, los números de aceptación mostraron una mejoría con respecto a los calendarios de pandemia que pusieron muchas dudas sobre una posible continuidad al frente del municipio.



La postura del médico cipoleño es no hablar de elecciones hasta el año que viene: «La gente no quiere escuchar de candidaturas, además faltan mucho. Yo sigo pensando en la gestión», le dijo a RIO NEGRO.



Agregó que no lo evaluará hasta el año que viene y que posiblemente «en enero» se siente con su entorno a definir su futuro político. En gran medida dependerá del proyecto que tenga Alberto Weretilneck, senador y líder político de Juntos Somos Río Negro, para Cipolletti, una de las usinas de poder político más importante en la provincia y que despierta mucho interés para consolidar al partido en la ciudad.



«No es el momento, sinceramente no estoy pensando en eso. Me quiero enfocar en la gestión, en seguir trabajando para la ciudad». Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti.

Es que desde que Weretilneck se convirtió en gobernador, la ciudad en la que fue dos veces intendente -2003 a 2011- siempre se le hizo cuesta arriba. Recién en 2019, y con escaso margen de 200 votos, se plantó la bandera de Juntos en Cipolletti.



Meses atrás este medio adelantó las barajas que piensa el senador para la candidatura 2023 en Cipolletti; en esa nómina no figuraba Di Tella, aunque en los últimos meses recuperó fuerza en esa puja. Su voluntad también será determinante.



Sin embargo, el exititular del Ipross no quiere hablar sobre el tema. «No es el momento, sinceramente no estoy pensando en eso. Me quiero enfocar en la gestión, en seguir trabajando para la ciudad».

Sobre el vínculo con Weretilneck, aseguró que está en un gran momento y mantienen un diálogo constante. Incluso hoy se reunieron en Cipolletti para hablar sobre la gestión.

Otros nombres



Tres nombres aparecen como una posibilidad en caso que Di Tella se baje, o que el senador opte por otro nombre. Dos diputados provinciales: Sebastián Caldiero y Lucas Pica, y el actual ministro de Gobierno Rodrigo Buteler -con menos chances-. También trascendió que una posibilidad es buscar un candidato del sector privado, aunque no trascendió el nombre.



Pica es el único con experiencia en elecciones municipales: cayó en manos de Abel Baratti en 2011. Días atrás este medio adelantó que es investigado por la causa Techo Digno junto a su sucesor Aníbal Tortoriello. A fines de octubre está fijada una audiencia en Cipolletti de formulación de cargos contra los dos ex intendentes.



Posiblemente la elección municipal sea el mismo día que las provinciales: el 16 de abril de 2023. Por el momento, ninguno de las restantes fuerzas políticas impulsó nombres que quisieran arrebatarle el poder a Juntos.