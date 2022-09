Techo Digno: Para Tortoriello, lo de Cipolletti fue «impecable», pero acepta una «anormalidad»

El diputado nacional y ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello entendió que la investigación judicial «es correcta», pero entendió que la participación del municipio fue «impecable» y que los fondos nacionales fueron a las viviendas.

En igual sentido, el dirigente del PRO defendió a su antecesor en la intendencia, Ariel Baratti porque «todos los fondos enviados por Nación estaba en una cuenta especial» pero contó que en noviembre del 2015 presentó «un certificado de final de obras» cuando esas construcciones «estaban en un 30% y pico. Eso fue muy anormal», consideró.

Actualmente, la causa penal de Techo Digno incluye una decena de ex administraciones locales, con 17 imputados, entre ex intendentes y empresarios.

Ahora, la fiscalía extendió esa investigación y, en principio, sumó a Cipolletti, incluyendo las actuaciones de Baratti y Tortoriello.

Esta mañana, el parlamentario nacional consideró “excelente que se investigue” y aludió a las irregularidades del “gobierno kirchnerista” ya que los “fondos de Nación no fueron a viviendas en algunos municipios. No es el caso de Cipolletti -resaltó- porque Baratti dejo los recursos y estaban en la cuenta especial. Lo de Cipolletti fue impecable y de total corrección, pero es importante que investigue”, manifestó.

La actuación de los municipios

“Entiendo que se quiere conocer en la situacion. Me llamo la atencion que no me llamaran antes. Lo heredamos y seguirmos adelante hasta que Nación acordó su pase a la Provincia. Le mandamos los fondos y cerramos el capítulo lo hecho por Cipolletti”.

Consideró que lo suyo es un “trámite porque se hizo respeto de todas las normas, la ejecución de las obras, el saldo en el banco y todo bajo investigación judicial”.

En su repaso, Tortoriello recordó que llegó en diciembre del 2015 y “nos encontramos con 600 viviendas en construcción”, con tres empresas trabajando, “pagando certificados y con recursos enviados de Nación. Nos parecía raro que Nación acuerde con los municipios directamente esas ejecuciones cuando está el IPPV como un área especifica de la Provincia”, pero “ya había visto lo que hacía el kircherismo, con los planes para Milagro Sala o Las Madres de Plaza de Mayo”.

Memoró que en el 2016, en Casa Rosada, participó de “una reunión con varios intendentes donde Nación empieza a investigar irregularidades” y de Cipolletti «nos encontramos en la Secretaria de Viviendas con un certificado de final de obras, de noviembre del 2015, firmado por el intendente, cuando en ese momento estaban en un 30 y pico por ciento de construidas. Por eso, Nación enviaba remesas adelantadas y existían municipios que los dineros se habian gastado en otras cosas. No era el caso de Cipolletti, pero lo del documento de Baratti fue algo muy anormal”.

Explicó que, en esa ocasión, en Interior se debatió con el ministro Rogelio Frigerio qué hacer y Tortoriello planteó “continuar con las viviendas para entregarlas” mientras “derivar lo actuado a la Justicia, que fue lo que hizo el gobierno nacional”.