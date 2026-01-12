Diego Santilli reparte su agenda entre la negociación de la Reforma Laboral y los incendios en Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, inició esta semana un despliegue federal que combina el diálogo con los gobernadores por la agenda legislativa de febrero y el monitoreo de la emergencia ígnea en el sur del país. El funcionario busca sumar consensos para la «Modernización Laboral» mientras coordina la asistencia técnica en las zonas afectadas por el fuego.

La gira comenzó este mediodía en Chaco, donde Santilli se reunió con el gobernador Leandro Zdero. El encuentro forma parte de la ronda de negociaciones para asegurar los votos necesarios de cara al tratamiento de las reformas de base previstas para el próximo mes.

La Pampa: reclamos previsionales y disidencias

Mañana martes, el foco volverá a la Casa Rosada con la visita del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Según fuentes de la cartera de Interior, el mandatario peronista insistirá en el reclamo por los fondos adeudados a las cajas jubilatorias provinciales.

Pese a este acercamiento institucional, desde el entorno de Ziliotto ya adelantaron que el mandatario mantendrá su postura de no acompañar el proyecto de reforma laboral, evidenciando las dificultades del oficialismo para cerrar un apoyo unánime entre los gobernadores.

Miércoles: supervisión en El Hoyo por los incendios forestales

El miércoles 14 de enero, Santilli retomará el contacto directo con la región patagónica. Viajará a la localidad de El Hoyo, en Chubut, para recorrer las áreas damnificadas por el incendio que ya afectó 12 hectáreas de bosque. Lo acompañará la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La visita se produce tras el reconocimiento público del presidente Javier Milei a las tareas de contención realizadas por brigadistas y bomberos. En su última visita a la zona junto al gobernador Ignacio Torres, el ministro aseguró que la Nación mantendrá la coordinación logística y el envío de recursos de los ministerios de Defensa, Salud y Seguridad para enfrentar la temporada crítica.

Cierre en Mendoza y Mesa Política

Hacia el final de la semana, la actividad se trasladará a Mendoza. Santilli se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo para repasar los puntos del acuerdo legislativo y consolidar el respaldo de los sectores aliados al Ejecutivo.

La semana cerrará el viernes con la convocatoria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la primera mesa política de 2026. En ese cónclave se buscará unificar la estrategia del oficialismo antes de que el debate por la Reforma Laboral ingrese formalmente al recinto.