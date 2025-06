Diputado Agustín Domingo: «Me encantaría seguir cumpliendo este rol»

El diputado Agustín Domingo transita el último tramo de su mandato como representante rionegrino en el Congreso nacional, adonde llegó en 2021, y deslizó su interés en renovar la banca, aunque lo supeditó a lo que resuelva el partido, que dicho de otro modo, es lo mismo que decir «la voluntad del gobernador» Alberto Weretilneck.

Esa misma tutela es condicionante central de su trabajo legislativo, según reconoció Domingo, quien subrayó el credo de Juntos Somos Río Negro sobre la necesidad de tener voces «que defiendan a Río Negro» en la instancia nacional.

El dirigente barilochense habló también de la estrecha sociedad que entabló con el intendente Walter Cortés, a quien elogió por sus iniciativas y defendió de sus críticos.

P: ¿Cómo observa la situación política en la provincia de cara a las elecciones de octubre? ¿Qué desafíos le planea a JSRN el contexto nacional?

R:Nuestro desafío es el mismo de siempre. Ser una opción que escape a esta grieta que plantean los partidos tradicionales, se vio muy claramente en Diputados en la sesión del miércoles. Nuestra agenda es provincial y nos importa enfocarnos en negociaciones puntuales. Uno ve donde hubo elecciones anticipadas y no está claro el panorama. Pero donde hay oficialismos que tienen características provinciales han hecho buenas elecciones. La expectativa es repetir eso. Es importante tener en el Congreso representantes de la provincia.

P: ¿Deberían buscar una alianza más amplia?

No, no lo creo. Pero lo deciden los cuerpos orgánicos del partido.

P: ¿El momento actual es el peor en la relación entre el gobierno rionegrino y el nacional desde diciembre de 2023?

R:No sé si el peor. Uno entiende cuál era el plan del gobierno: acomodar la macro y lograr el equilibrio fiscal. Pero cuando se desentienden de otras cosas esenciales, por ejemplo las rutas, como planteó el gobernador (Alberto Weretilneck). Ahí hay diferencias importantes. O arreglan las rutas o las transfieren para que podamos hacernos cargo. Hay mucho enojo con ese tema. Llevan un año y medio y no se ha hecho nada.

P: estado de las rutas es una demanda repetida, pero hay otros temas sensibles como la salud, la educación, la seguridad. ¿Por qué las críticas al gobierno nacional no se extienden a esas áreas?

R:Esos son temas mayormente provinciales. No son puntos en los que te ngamos que ponerlos de acuerdo. Claro que están por ejemplo las universidades, donde los recortes de Nación en parte obligaron a las provincias a acompañar con algunas inversiones. La diferencia que tenemos con el gobierno nacional es que se han negado a tratar el presupuesto. Es muy díficil pretender manejar el presupuesto desde el Congreso. Y el gobierno nunca llegó a aclarar cómo piensa que deben financiarse las universidades, las rutas. Es necesario definir eso.

P: ¿Qué debe hacer JSRN en relación con el armado de listas?

R:Todavía no estamos hablando de candidaturas, se van a resolver llegado el momento. Están las instancias de gobierno del partido, las autoridades. Pero es clave la mirada del gobernador, porque los legisladores en el Congreso representamos al gobierno provincial. Su opinión es determinante.

P: ¿Usted tiene interés en repetir un nuevo mandato?

R: Por supuesto que me encantaría seguir cumpliendo con este rol. Pero depende de muchos factores. El gobernador lo evalúa, lo discute, lo abre al diálogo. Nunca hemos tenido la necesidad de llamar a una interna, porque hubo consensos.

P: ¿Cuál es su balance de estos cuatro años como diputado, en especial los últimos dos, desde el recambio de gobierno?

R:Es difícil cuando uno no es oficialismo. Entendemos la importancia de tener gobernabilidad, para el gobierno nacional y también para Río Negro. He trabajado en muchos proyectos de ley, pero es difícil que tengan avance y prosperen desde un bloque minoritario. En general los que se tratan son los del oficialismo. Uno puede lograr cambios, que la legislación tenga una mirada federal, que favorezcan a las provincias. El oficialismo (LLA) a pesar de estar en minoría ha mostrado capacidad para sacar leyes clave, mucho más de las que algunos le otorgaban, Eso también es una muestra del sistema presidencialista que tenemos. En un sistema parlamentario la apertura al debate y los acuerdos sería muy distinta.

P: La opinión en general de la población sobre los políticos es muy crítica. Ha caído de manera preocupante la participación electoral. ¿qué lectura hace?

R: Es verdad. Hay mucho descreimiento y en buena medida se identifica a la clase política con los poderes legislativos. Seguramente lo que dicen las encuestas es así. El ausentismo en las elecciones puede deberse a ese descontento, pero otros analistas dicen que algunos problemas se han solucionado y por eso la gente se desentiende de ir a votar. Puede que haya un poco de las dos cosas. El orden macro influye, pero yo veo que estamos lejos de solucionar los problemas. Tiendo a creer que si la gente no vota es por apatía y descreimiento.

P: ¿Cómo evalúa la gestión municipal de Bariloche? ¿Cómo es su relación Walter Cortés? Algunos lo identifican como su principal asesor en las sombras.

R: Lo conocí años atrás en su programa de televisión, me invitó en varias oportunidades. Uno quiere que a la ciudad le vaya bien. Hemos conversado mucho y la verdad que me escuchó. Walter es muy abierto. Tiene la idea clara de dónde poner las prioridades y coincide en lo que yo pensaba. Entonces ayudo en lo que puedo. Aporto mi experiencia desde la provincia, nuestro rol es contribuir a la gobernabilidad. Las prioridades que comparto son su plan habitacional, que puedan de manera simple y sin trabas burocráticas presentar loteos. Las obras de asfalto, atender la trama vial, el transporte. La experiencia ha sido exitosa, pero hubo muchas demoras de tratamiento en el Concejo, con excusas inverosímiles.

P: ¿Mantiene a futuro el plan de ser intendente de la ciudad?

R: No lo sé. Hablar de candidaturas nos aleja de la gente. Obviamente me interesa la función pública y que a la ciudad le vaya bien. Solucionar problemas históricos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero las candidaturas dependen de muchos factores distintos. Yo me creía candidato en 2023, pero la gobernadora Carreras también se presentó y eso frustró mi candidatura.