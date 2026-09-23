Diputados: La Libertad Avanza logró dictamen de mayoría sobre discapacidad

Tras el repentino volantazo en relación a lo que proponía el Presupuesto 2027, La Libertad Avanza firmó este miércoles el dictamen de mayoría que perpetúa todos los puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence en diciembre.

Discapacidad: el oficialismo avanza con su proyecto

Los cordobeses comandados por el gobernador Martín Llaryora desconfían del golpe de timón del Gobierno y suscribieron otro despacho junto con el kirchnerismo para prorrogar la norma actual. La pulseada se definirá en el recinto de la Cámara de Diputados.

El oficialismo se comprometió a retirar el polémico capítulo sobre discapacidad del Presupuesto, con el visto bueno del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Avanzarán con esta ley paralela, que entre sus puntos centrales ratifica los aranceles universales de las prestaciones y su actualización mensual según la inflación, y sostiene las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo formal con un techo de dos salarios mínimos.

El dictamen también contempla las compensaciones pendientes a prestadores que establece la Ley de Emergencia. Si cuando se sancione la nueva norma hay pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá informar y hacer público el cronograma para concluir el proceso de liquidación y pago.

Con esas y otras concesiones, La Libertad Avanza logró mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, con 42 firmas. Acompañaron plenamente el PRO, la UCR y el oficialismo de San Juan (Producción y Trabajo), y con disidencias el MID y los partidos que gobiernan Neuquén (La Neuquinidad), Salta y Misiones (Argentina Federal). Esos bloques seguirán peleando mejoras de cara al recinto.

En cambio, Unión por la Patria y Provincias Unidas firmaron la prórroga de la Emergencia hasta 2027. Los peronistas cordobeses que rubricaron ese dictamen son Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo. Se sumó el bloque Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil, y el Frente de Izquierda. Llegaron a 36 firmas.

La discusión se trasladará ahora al Presupuesto 2027, donde la oposición quiere que se vean reflejadas las partidas correspondientes. “Si lo que ponen en el Presupuesto después no alcanza o no hay Presupuesto, puede ser una trampa”, dudaron en el kirchnerismo. La “ley de leyes” comenzará a debatirse recién a mediados de octubre.

Desconfianza opositora

La oposición adujo distintos motivos para no acompañar el proyecto calificado como “superador” a la Emergencia. Tanto el kirchnerismo como Provincias Unidas y la Coalición Cívica vincularon el giro de 180° del Gobierno con la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, que acoge a personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad.

“Entiendo que La Libertad Avanza, en un contexto político con la llegada del Papa y la visita al Cottolengo, pretenda una posición más amigable con el colectivo de discapacidad. Pero es la posición que tuvieron que tener siempre en el recinto”, advirtió desde Provincias Unidas la jujeña María Inés Zigarán.

Juan Marino, vocero de Unión por la Patria en el tema, sumó otro argumento a la desconfianza: “No vamos a confiar si designan como nuevo secretario del área a un funcionario de ´Toto´ Caputo (Pablo Di Liscia) si es el mismo que mandó un proyecto de Presupuesto que proponía la destrucción no solo de la Emergencia, sino de todo el sistema”, planteó.

Marino también señaló que el kirchnerismo tiene un “compromiso” con las organizaciones de discapacidad que pidieron prorrogar la Emergencia para no dar un salto al vacío. “Cualquier dictamen y proyecto que se discuta, se dictamine y se apruebe tiene que ser consultado con las organizaciones”, sostuvo.

“Propuesta superadora”

La cordobesa Laura Rodríguez Machado fue la voz cantante del dictamen del oficialismo. “No venimos a demonizar la Emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después”, indicó la diputada de La Libertad Avanza antes de ratificar el contenido del borrador que se trabajó el martes con bloques aliados.

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, le salió al cruce. “Votaron en contra de la ley y de la insistencia, metieron el artículo para derogarla en el Presupuesto 2026, no dieron quórum en las sesiones especiales que intentamos, ¿y ahora descubren la luz?”, ironizó. Y remató: “Quizás inspirados en los Juegos Suramericanos, han utilizado la gimnasia artística, los saltos ornamentales y el contorsionismo para pegar el giro que están dando hoy”.

Martínez alertó que “vamos a discutir el Presupuesto y después alguno se puede ver tentado a canjear los derechos por una rotonda o por un cordón cuneta”. Sin explicitarlo, se refirió así a los gobernadores que suelen acompañar al Gobierno.

“De acá a la aprobación van a tener que hacer un ejercicio de persuasión y convencimiento a los colectivos de discapacidad para que sientan que esto es una solución. En el corto plazo, los están condenando a la intemperie jurídica y presupuestaria. Hay que ver si esto es una mejora o una nueva estafa”, sentenció.

Rodríguez Machado defendió su postura. “No podemos acostumbrarnos a vivir en Emergencia. Una Emergencia puede ser una herramienta excepcional, pero no puede convertirse en la forma permanente de garantizar derechos. Lo que estamos haciendo es transformar aquello que queremos que continúe en una política de Estado, con reglas permanentes, financiamiento, controles y previsibilidad”, destacó.

Corresponsalía Buenos Aires