Cipolletti reglamentó la entrega de 75 lotes a municipales: cómo será el sistema para acceder

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad la ordenanza que establece el régimen general para la adjudicación de parcelas en loteos destinados a trabajadores municipales. La primera etapa contempla 75 lotes, que estarán ubicados en el Distrito Vecinal Noreste (DVNE).

La norma no se limita a esta primera entrega: crea un mecanismo que podrá aplicarse a futuras urbanizaciones municipales destinadas a empleados. La adjudicación deberá realizarse mediante convocatorias específicas para cada loteo o etapa.

El régimen alcanza a empleados de planta permanente y contratados que acrediten más de cuatro años de antigüedad laboral municipal continua. Los trabajadores eventuales quedan excluidos.

Además, entre los requisitos de admisibilidad se establece no ser propietario o adquirente con dominio de un inmueble destinado a vivienda en Cipolletti o Río Negro, no haber sido beneficiario de planes o programas de vivienda, no figurar en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y presentar la documentación exigida.

La aprobación se concretó con la presencia del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y representantes de los cuatro gremios municipales: Elio Vega (ATE), Mirian Montiel (UPCN), Adán Flores (Sitramuci) y Matías Luna (Soyem). El proyecto fue acompañado por unanimidad por los concejales y, antes de la votación, los representantes gremiales hicieron uso de la palabra para destacar el acuerdo alcanzado durante el tratamiento de la iniciativa.

Un puntaje para ordenar a los postulantes

La principal novedad de la ordenanza es la incorporación de un sistema de puntaje que determinará el orden de mérito entre quienes cumplan con los requisitos para participar.

La situación habitacional puede aportar hasta 40 puntos. Se asignan 40 puntos a quienes sean inquilinos o vivan en una pensión o vivienda precaria, 30 a quienes tengan una vivienda sin baño o cocina y 10 a quienes cuenten con una vivienda completa.

También se considera la incidencia del alquiler sobre los ingresos: quienes destinan más del 35% de sus ingresos al alquiler reciben 20 puntos; entre 25% y 35%, 15 puntos; entre 15% y 25%, 10 puntos; y menos del 15%, cero.

Los servicios básicos aportan hasta 40 puntos, con 10 puntos por cada servicio faltante. El sistema también contempla hacinamiento, condiciones de la zona habitacional, carga familiar y situaciones especiales.

En este último grupo se asignan 20 puntos por discapacidad del titular, 10 por ser adulto mayor y 10 por ser jefe o jefa de hogar. La antigüedad municipal parte de una base de 10 puntos y suma cuatro puntos por cada año adicional a partir de los cuatro años.

Otro criterio es el arraigo: quienes hayan nacido en Cipolletti suman 10 puntos.

El anexo de la ordenanza incorpora además hasta 10 puntos adicionales por acciones afirmativas. Se contemplan familiares con discapacidad, situaciones de violencia de género y pertenencia al colectivo LGBTIQ+, con un máximo acumulable de 10 puntos.

Cuándo se podrá acceder a los terrenos

La adjudicación no será automática. Una vez abierta cada convocatoria, el procedimiento establece 20 días hábiles para la preinscripción, seguidos por otros 20 días para presentar la documentación.

Luego se realizará un relevamiento territorial y una encuesta social, con un plazo previsto de 30 días hábiles. Finalmente, la Comisión Mixta evaluará las postulaciones y publicará los preadjudicatarios en un plazo de hasta 20 días hábiles.

La comisión estará integrada por representantes del Ejecutivo municipal, Desarrollo Territorial/Hábitat, Asuntos Jurídicos, Economía y Hacienda y un representante de cada gremio municipal con actuación local. Tendrá a su cargo verificar la admisibilidad, aplicar el puntaje, resolver impugnaciones y elaborar los listados.

La ordenanza también fija 10 días hábiles para presentar impugnaciones desde la última publicación.

En cuanto al pago, las cuotas no podrán superar el 20% de los ingresos del trabajador municipal y se prevé que el cobro se realice preferentemente mediante descuento por planilla salarial.

Los adjudicatarios deberán iniciar la construcción dentro de los 18 meses desde el boleto de compraventa y finalizarla y ocupar la vivienda dentro de los tres años. Los terrenos tendrán como destino exclusivo la vivienda única y permanente del adjudicatario y su grupo familiar conviviente.

Además, las parcelas serán intransferibles durante 10 años. La ordenanza contempla la desadjudicación ante incumplimientos como no respetar los plazos de construcción, vender o ceder el lote, presentar documentación falsa o incumplir reiteradamente con los pagos.