Elevan a roja la alerta por lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿Cuánta agua puede llegar a caer?

Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, parte de las localidades afectadas. Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a roja la alerta por lluvias en el sur de Neuquén y la zona cordillerana de Río Negro. Desde el organismo advirtieron que «se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada». Además, indicaron que en las zonas más altas «no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve».

Las precipitaciones más fuertes se preven para la noche de este miércoles y madrugada del jueves. Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura son algunas de las localidades afectadas.

Las áreas de Neuquén y Río Negro que afrontarán fuertes lluvias

En Neuquén las áreas donde se elevó el alerta a nivel rojo son: la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos. Allí también rige una alerta amarilla por viento con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el resto de la provincia rige una alerta naranja, salvo en zona de la Confluencia, este de Añelo y Pehuenches y Picún Leufú. En Catan Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar hay alerta naranja por lluvia y viento. En el norte neuquino, en cambio, hay alerta naranja solo por viento.

El sistema de alerta temprana del SMN indicó las áreas afectadas por precipitaciones entre este miércoles y jueves.

En el caso de Río Negro, el alerta roja comprende a la zona de Bariloche y la cordillera de Pilcaniyeu y Ñorquincó. En tanto en la meseta de Pilcaniyeu y Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste del Cuy y Veinticinco de Mayo hay alerta amarilla.

Las recomendaciones por las lluvias extraordinarias en Neuquén y Río Negro

Desde el SMN brindaron una serie de recomendaciones para los vecinos de las zonas afectadas por las lluvias. Ante inconvenientes se solicita comunicarse con Defensa Civil, Bomberos o la Policía. Para las zonas donde rige un alerta roja, el organismo recomendó:

1- Quedarse lejos de las zonas costeras y ribereñas

2- Desconectar y alejarse de artefactos eléctricos

3- Evitar circular por calles inundadas o afectadas

4- Conocer los lugares de evacuación y sitios elevados

5- En caso de verse afectado (o algún conocido), comunicarse con los organismos de emergencias locales.

6- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En el caso de las zonas afecadas por el alerta naranja, se recomendó:

1- Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

2- Salir solo si es necesario.

3- No sacar la basura.

4- Limpiar desagües y sumideros.

5- Alejarse de zonas inundables y no ingresar a calles anegadas.

6- Conducir con precaución.

7- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

8- No acercarse a cables, postes o carteles con electricidad.

9- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

10- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.