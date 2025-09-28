Diputados: la oposición busca sesionar y avanzar con la reforma de los decretos de necesidad y urgencia

Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados buscan avanzar con una nueva sesión la próxima semana, en la que intentarán aprobar cambios en la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), a pesar de que desde el oficialismo anticiparon que la norma sería vetada por el presidente Javier Milei.

La confirmación de la intención de sesionar se dio esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se le pidió al diputado José Luis Espert liberar los miércoles ante la probabilidad de que haya sesión. Sin embargo, en las últimas negociaciones entre secretarios parlamentarios, apareció el 8 de octubre como la fecha más viable para llevar adelante el debate en el recinto.

El temario central incluye la modificación del Régimen Legal de los DNU, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado. El proyecto establece que un decreto pierde validez si es rechazado por una sola de las Cámaras, mientras que la ley actual exige el rechazo por dos tercios de ambas.

Además, los DNU tendrían un plazo de 90 días para ser aprobados y sólo podrían versar sobre materias específicas, lo que limitaría el alcance de decretos como el 70/23 de desburocratización del Estado.

Mientras el Congreso cambia de conformación, la oposición presiona por DNU, impuestos a combustibles y ATN

La oposición, conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y un sector del PRO, busca avanzar con la norma antes del 10 de diciembre, cuando cambie la conformación del Congreso. Según un diputado opositor, «La Libertad Avanza no tendrá mayoría a partir de diciembre, pero sí podría mantener un bloque propio de más de un tercio de la Cámara, lo que permitiría al presidente seguir gobernando por decreto».

Otros puntos del temario incluyen los proyectos de los gobernadores sobre el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la forma de pago de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). En este último caso, el Senado ya aprobó la insistencia de la norma, y el Ministerio del Interior busca reactivar el diálogo con los jefes provinciales para encontrar soluciones alternativas.

Además, se prevé que se incluyan pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la reglamentación de la Ley de Discapacidad, que hasta ahora impide su correcta aplicación.

Frente a la falta de confianza de los bloques opositores en el rol de José Luis Espert y en las intenciones del Gobierno respecto a la ley para el próximo año, la oposición también buscará emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proponiendo un cronograma de encuentros con el Poder Ejecutivo para garantizar que el debate no sea cancelado, como ocurrió el año pasado.