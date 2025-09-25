Facundo López apuntó contra LLA y Fuerza Patria: «Somos el único espacio puramente rionegrino», dijo sobre JDRN

«Somos el único espacio puramente rionegrino», afirmó Facundo López, candidato a senador por Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), y destacó que en las elecciones del 26 de octubre los votantes decidirán «si quieren representantes que sigan la mirada de los partidos nacionales«, como la Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, o que defiendan a la provincia. «No vamos a ser anti-nada. Queremos que le vaya bien a la Argentina con Río Negro incluida», enfatizó.

En una entrevista con RIO NEGRO RADIO, López expresó que en los comicios se decidirá si habrá «representantes de Río Negro en Buenos Aires o rionegrinos que vengan a traernos lo que Buenos Aires ordena a la Provincia». Seguidamente, acusó que los candidatos de partidos nacionales responden a una «mirada centralista y definida por un jefe en la Ciudad de Buenos Aires».

«Lorena Villaverde es Karina Milei. Aníbal Tortoriello fue de todo un poco y hoy es Karina Milei», afirmó y señaló que lo mismo sucede con los candidatos de Fuerza Patria y Cristina Kirchner.

López contra la «mirada centralista» de Buenos Aires, camino a las elecciones 2025

«Los únicos que tenemos la posibilidad de llevar al Senado y Congreso que piensen en Río Negro y no tenga jefes en Buenos aires somos nosotros», señaló y reclamó un espacio «hace obediencia debida al oficialismo y el otro hace oposición a ultranza porque quieren que le vaya mal al Gobierno».

En este sentido, López acusó de que los representantes de ambos partidos «autogeneran la grieta porque no quieren que aparezcan espacios nuevos».

Respecto a la alianza de JSDR, destacó: «Todos los que integramos el espacio tenemos como principal método de trabajo la transparencia. Podemos confundirnos, nos pueden faltar algunas cosas a resolver. Ahora lo que no pueden decir es que tenemos alguna sospecha de corrupción en algún área del Estado. Los demás no lo pueden decir».

Lopez remarcó que su espacio cuenta con el respaldo de «28 intendentes y 33 comisiones de fomento», además de «13 partidos, de los cuales la gran mayoría son provinciales o municipales».

Rutas de Río Negro: López repudió el abandono de los gobiernos nacionales

En cuanto a la obra pública, Lopez indicó que están realizando gestiones para que «se resuelvan los problemas en las rutas nacionales 22, 151, 40 y 23». «La Ruta 22 hoy está abandonada«, manifestó y repudió que la falta de obras ocurrió tanto en gobiernos apoyados por el oficialismo como en gobiernos opositores.

«La obra pública no es corrupta, los corruptos son los funcionarios que hacen la obra pública», sintetizó y pidió la reactivación de los trabajos asegurando que «hoy salir a una ruta nacional en Río Negro es poner en riesgo la vida».

Incluso, enfatizó que hoy en día «es peor porque hay mucho más tránsito». En contraposición, señaló que Provincia avanzó en rutas de su jurisdicción, como en las rutas 6, 8 y 2.