Elecciones 2025: una a una, cuántos cargos vota cada provincia este 26 de octubre

En octubre se llevará adelante otro domingo electoral para la renovación de las bancas en Senado y Diputados.

Por Redacción

La Boleta Única de Papel debutará en las elecciones del 26 de octubre.

Las elecciones legislativas 2025 ya se palpitan. El 26 de octubre se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Conocé acá el detalle de cuántos cargos votará cada provincia en el próximo domingo electoral.

Esta elección es crucial porque definirá la composición de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, estableciendo el equilibrio de poder dentro del Congreso para el próximo período.

En el proceso para la Cámara Baja, la cantidad de bancas en disputa se asigna en función de la población de cada provincia, lo que marca una dinámica particular en la representación federal.

Cuántos Diputados y Senadores se renovarán por provincia este 26 de octubre en las elecciones legislativas

Las provincias más pobladas son las que más diputados aportan, mientras que las menos habitadas renuevan una cantidad menor de escaños en el cuerpo legislativo. En este sentido, así quedarán las renovaciones de bancas de cara a octubre:

  • Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales
  • Capital Federal: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales
  • Catamarca: 2 Diputados/as Nacionales
  • Chaco: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales
  • Chubut: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
  • Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales
  • Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales
  • Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales
  • Formosa: 2 Diputados/as Nacionales
  • Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales
  • La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales
  • La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales
  • Mendoza: 5 Diputados/as Nacionales
  • Misiones: 3 Diputados/as Nacionales
  • Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
  • Salta: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • San Juan: 3 Diputados/as Nacionales
  • San Luis: 3 Diputados/as Nacionales
  • Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales
  • Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales
  • Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales
  • Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales


