Carlos Quintriqueo prepara un acto «masivo» en Zapala y busca el voto estatal en su carrera al Senado

El partido Más por Neuquén de Carlos Quintriqueo anunció para este fin de semana un acto «masivo» en Zapala como parte de su campaña para disputar el voto estatal en la provincia y disputar las bancas de diputados y senadores que se pondrán en juego el 26 de octubre.

Esta semana, el secretario general de ATE y candidato a senador por Más por Neuquén, salió a recorrer barrios de la capital «reforzando la idea de que la política se hace cerca de la gente», informó el partido.

Durante sus recorridas por Cuenca XV, Z1 y Villa Ceferino, Quintriqueo realizó caminatas y panfleteadas, recogió inquietudes y detectó que «trabajo y vivienda son los reclamos más urgentes». «Lo que buscamos es estar lo más cerca posible de la gente, tener más diálogo, más escucha y también recibir críticas», afirmó.

El dirigente va a estas elecciones legislativas acompañado por la exsubrecretaria de Familia, Amancay Audisio, como cabeza de lista en Diputados. El armado también incluyó a otra exfuncionaria provincial, Ana Sandoval, quien se desempeñó como Escribana General de Gobierno y hoy ocupa el segundo lugar del tramo de senadores.

Más por Neuquén viene haciendo una campaña con fuerte impronta sobre el votante estatal y cierta reivindicación hacia el MPN histórico, que en estos comicios no participa formalmente.

Quintriqueo dijo que, junto a las candidatas que lo acompañan, seguirán «recorriendo el interior, escuchando las necesidades que nos plantean y en virtud de ello transformar esas preocupaciones en proyectos que llevaremos al Congreso de la Nación».



Este viernes 19 de septiembre a las 10:30 se inaugura el nuevo local partidario en Plaza Huincul, en Avenida San Martín 735.

Y la semana cerrará «con un acto masivo en la zona centro de Zapala a las 19» del viernes, anticipó Quintriqueo. «La campaña de Más por Neuquén no se hace desde la distancia, sino desde la cercanía», defendió.