Diputados prepara una mesa con industriales y pymes por el freno en la actividad económica

La Cámara de Diputados convocó para este martes 9 de junio a dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el objetivo de analizar el deterioro de la actividad industrial y comercial. La reunión se realizará en el ámbito de la comisión de Industria, presidida por el diputado santacruceño José Luis Garrido.

La comisión de Industria de la Cámara baja recibirá a los miembros tras la caída de la producción manufacturera y retracción del consumo minorista. El encuentro buscará definir una agenda legislativa vinculada a las dificultades que atraviesan las empresas, especialmente las pymes.

Según datos difundidos por CAME, las ventas minoristas pyme registraron en mayo una caída interanual del 1,2%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año mostró un descenso del 3,1%.

Desde la entidad señalaron que el comportamiento del mercado refleja un cambio en los hábitos de consumo: los hogares concentran el gasto en productos de primera necesidad y recortan compras vinculadas a bienes no esenciales. Esa dinámica, sostuvieron, golpea con mayor fuerza a rubros comerciales vinculados al consumo.

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La retracción del consumo se mantiene desde hace más de un año y durante 2026 todos los meses exhibieron variaciones negativas: 4,8% en enero, 5,6% en febrero, 0,6% en marzo y 3,2% en abril. La última mejora interanual del sector se había registrado en abril de 2024.

Pese a ese panorama, el índice desestacionalizado de ventas minoristas pyme marcó en mayo una mejora mensual del 1,2% respecto de abril, lo que fue interpretado por el sector como una señal de leve recuperación del consumo, aunque todavía insuficiente para revertir la tendencia general.

La reunión en Diputados también estará atravesada por las advertencias recientes de la UIA sobre el desempeño industrial. En un informe difundido meses atrás, la entidad sostuvo que más del 53% de las empresas redujo su producción y más del 54% reportó caída en las ventas internas.

El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA se ubicó en 36,5 puntos, con una baja de 7,5 puntos respecto del relevamiento previo. Además, el informe indicó que el 45,6% de las compañías tuvo dificultades para cumplir compromisos financieros o comerciales.

En este escenario, la comisión de Industria buscará abrir un canal de diálogo permanente con las entidades empresarias para evaluar medidas que puedan aliviar la situación del sector productivo, en medio de un contexto económico marcado por la caída de la demanda interna y la presión sobre las pymes.

Con información de NA