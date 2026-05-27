Luis Caputo destacó que las exportaciones Pymes tuvieron su mayor crecimiento en 13 años: cómo fueron las subas por rubro

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer cuatrimestre del año 2026 las exportaciones de Pymes sumaron US$3.557 millones y crecieron 32,6% con respecto al mismo período del año pasado.

De esta forma, alcanzaron el mayor nivel en 13 años, según el ministro.

Los incrementos de las exportaciones por rubro

“Todos los grandes rubros registraron crecimiento. Las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron 101,1%, en tanto las de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI) aumentaron 42,7%, 29,4% y 17,5%, respectivamente”, remarcó en un posteo en redes sociales.

Precisó que “por tamaño, las exportaciones de microempresas crecieron 61,9%, las de pequeñas empresas 36,8% y las medianas empresas 23,3%”.

“Entre los principales destinos, se destacó el crecimiento de las exportaciones a EE.UU. (+103,5%), España (+62,9%), China (+47,7%), Uruguay (+14,8%) y Brasil (+10,1%)”, indicó el jefe del Palacio de Hacienda.

Suba de las exportaciones agroindustriales

Ayer, el ministro resaltó que el crecimiento de las exportaciones del sector agroindustrial en el primer cuatrimestre de 2026 fueron de 41,07 millones de toneladas. Al medirlas en valores, sumaron US$17.095 millones durante los primeros cuatro meses del año, lo que implicó un crecimiento del 16% en dicho lapso.

Los complejos que explicaron en mayor medida el aumento en el cuatrimestre fueron Girasol (+169% en volumen en el período), Trigo (+75%), Pesca (+28%), Lácteos (+24%), Hortalizas pesadas (+20%) y Legumbres (+42%), precisó el funcionario.

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