«Más desregulación»: el Gobierno de Javier Milei derogó las normas que controlaban los precios y las cuotas de los colegios privados

El Gobierno de Javier Milei oficializó esta madrugada la eliminación de una serie de regulaciones comerciales dictadas entre 2006 y 2025 que habían quedado sin sustento legal tras la caída de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas. Según el oficialismo, la medida, que avanza por la vía administrativa sin necesidad de pasar por el Congreso, busca «desarmar la telaraña burocrática y consolidar la desregulación de la economía».

El impacto de la desregulación en las cuotas de los colegios privados: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Uno de los puntos de mayor impacto de la medida publicada hoy es la derogación formal de la Resolución N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. Dicha norma había sido dictada al amparo del Decreto N° 787/2025, el cual ya había eliminado la obligación de los establecimientos educativos de gestión privada de solicitar una autorización formal del Estado antes de modificar las cuotas de sus aranceles mensuales.

Con esta nueva resolución, el Palacio de Hacienda termina de desarmar por completo la «letra chica» del andamiaje administrativo previo. De esta manera, se consolida un escenario de libre mercado total para la educación no estatal, donde cada institución educativa podrá definir sus esquemas de actualización arancelaria sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades de Comercio.

Según consultó Diario RÍO NEGRO en noviembre de 2025, la situación regulatoria en Río Negro y Neuquén ya anticipaba un impacto nulo o parcial ante el avance desregulador de Nación, debido a que ambas jurisdicciones contaban con dinámicas propias ajenas a la vieja normativa federal de 1993.

Al cruzar los datos de las carteras educativas de la región, se desprende que el control de precios no rige para los establecimientos privados puros: la dirección de Educación Privada de Río Negro confirmó que las 82 escuelas aranceladas fijan sus cuotas de forma libre según costos, manteniendo topes del Consejo Provincial de Educación únicamente para las 152 escuelas con subsidio estatal.

En sintonía, la dirección de Escuelas Privadas de Neuquén ratificó que el organismo neuquino posee un rol estrictamente pedagógico y administrativo sin injerencia sobre los aranceles, por lo que los incrementos en su universo de 84 instituciones sin subvención se dirimen bajo un vínculo estrictamente privado entre las escuelas y las familias.

Las razones del Ministerio de Economía para eliminar los viejos controles comerciales

El listado oficializado por el Gobierno nacional barre de forma directa con regulaciones e intervenciones comerciales que se arrastraban desde el año 2006. En el segmento del consumo masivo y los precios en góndolas, se eliminó de forma definitiva la histórica Resolución N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior junto a sus 19 modificaciones concurrentes, la cual le daba el marco legal a las inspecciones y programas de congelamiento. Asimismo, quedaron sin efecto las resoluciones 426/2022 y 296/2023, que forzaban a las empresas a presentar complejos requisitos de información sobre costos y comercialización de bienes.

En el plano agroindustrial, la decisión de la cartera económica formalizó la baja de las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022, ligadas de forma directa al funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el mecanismo mediante el cual el Estado subsidiaba la bolsa de harina industrial. A la par de este desarme en el mercado interno, la Secretaría de Coordinación de Producción anuló las resoluciones 254/2019 y 43/2022, desactivando los antiguos y engorrosos procedimientos burocráticos de autorización que debían tramitar las empresas para poder realizar la importación de mercancías extranjeras.

Qué cambia entre el decreto del Boletín Oficial y la «Ley Hojarasca» de Sturzenegger

Los fundamentos de la Resolución 12/2026 explican que «la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes». Según el análisis oficial, este escenario traía como consecuencia directa una «inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida».

Si bien esta medida comparte la misma filosofía de desregulación que la denominada «Ley Hojarasca», el despliegue del Ejecutivo se inscribe en un carril de resolución sustancialmente más veloz. Al tratarse de resoluciones y reglamentaciones de secretarías, la decisión firmada por Pablo Agustín Lavigne entra en vigencia de forma inmediata por la vía administrativa, sin requerir el aval del Congreso de la Nación.

En contraposición, el proyecto de «Derogación de Legislación Obsoleta» que impulsa el ministro Federico Sturzenegger avanza por los tiempos legislativos habituales; obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo con 139 votos a favor y actualmente aguarda su tratamiento en el Senado para eliminar definitivamente 58 leyes de rango nacional.