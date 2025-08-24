Diputados reactivan la comisión investigadora del caso $LIBRA en medio del escándalo de la ANDIS

La Cámara de Diputados confirmó que este jueves 28 de agosto se realizará la reunión constitutiva de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA. El encuentro se desarrollará en el Anexo «C» y tendrá como eje la elección de autoridades y la definición del calendario de trabajo.

La comisión fue creada hace más de cuatro meses para indagar la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, que salpica al presidente Javier Milei y a su entorno, pero su puesta en marcha estuvo bloqueada por las maniobras de La Libertad Avanza. En dos ocasiones, la definición de autoridades terminó empatada en 14 votos por lado, lo que paralizó su funcionamiento, informó Ámbito.

La semana pasada, la oposición logró destrabar el proceso con una resolución impulsada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que establece que, en caso de empate, la presidencia recaerá en el bloque con mayor representación parlamentaria.

De este modo, todo indica que la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) quedará al frente. «Queremos que venga la hermana del Presidente», adelantó Selva, en referencia a Karina Milei, cuya citación es uno de los puntos más sensibles para la Casa Rosada.

Un nuevo frente para el Gobierno

La investigación apunta al mandatario y a colaboradores cercanos por la supuesta promoción de $LIBRA desde la cuenta oficial de Milei en X (antes Twitter). El expediente también menciona al empresario Hayden Davis, señalado como creador del esquema, y a Mauricio Novelli, un trader con vínculos con Olivos.

El avance parlamentario coincide con el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la difusión de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, donde se alude a presuntos pedidos de coimas y se menciona a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem. «No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario», reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Si la comisión logra constituirse, tendrá plazo hasta noviembre para investigar el caso $LIBRA, en plena campaña electoral, lo que abrirá un nuevo frente de conflicto para el oficialismo en su momento más delicado.

Mientras tanto, en el terreno financiero, la criptomoneda $LIBRA vivió esta semana una montaña rusa. Tras un fallo judicial en Estados Unidos que levantó el embargo sobre cuentas de Hayden Davis, la memecoin registró un repunte de 527% en pocas horas, impulsado por la liberación de activos por u$s57 millones.

Sin embargo, el entusiasmo se desinfló rápidamente: de un pico de u$s0,55 por token, pasó a cotizar apenas u$s0,009 en menos de 24 horas.