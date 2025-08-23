Guillermo Francos sobre los audios que denuncian coimas en la ANDIS: «No le tenemos miedo a la justicia»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este sábado sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que denunciaban presuntas coimas a empresas proveedoras del Estado. El funcionario vinculó el caso al periodo electoral y defendió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, indicó Francos en contacto con Radio Mitre.

En este sentido, señaló que cuando se combina una cosa con la otra «todo tiene cierta causalidad» y relacionó esta situación con el período preelectoral, en donde «todo el mundo» trata de sacar partido contra un Gobierno que «cuenta con apoyo popular».

“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio, y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo, fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo», ratificó.

Qué dijo Francos de «Lule» Menem y Karina Milei

El jefe de Gabinete comentó que incluso le preguntó a Eduardo «Lule» Menem», asesor de la secretaría de la Presidencia, si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina -una de las principales involucradas en la investigación judicial- y le respondió que «nunca los contactó».

Asimismo, el funcionario también planteó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.

Por otro lado, manifestó que Javier Milei se encuentra tranquilo y molesto por el hecho: «Lo noté sereno, con convicción y sabiendo que estamos pasando por un momento preelectoral. Vamos a llegar a las elecciones y va a ser el pueblo el que decida”.

“Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, sentenció.

Por último, Francos acotó que Spagnuolo le contó que llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel y que tuvo un vínculo «no muy estrecho» con el presidente».

“Él le pidió el cargo de ANDIS y al presidente le pareció que podía ser razonable”, mencionó y culminó que además integraba el grupo cercano a Milei que participa los domingos de las cenas en Olivos, donde además escuchan ópera.