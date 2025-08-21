Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la resolución para destrabar la investigación por $LIBRA

Entre los debates de ATN y los vetos del presidente, en Diputados también se logró aprobar una resolución para destrabar la investigación sobre la cripto estafa $LIBRA, en la cual se menciona la posible participación de Javier Milei.

La iniciativa, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, obtuvo un total de 138 votos a favor, 91 negativos y 7 abstenciones en la sesión del miércoles.

La propuesta ahora es que «en caso de empate», se elija al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara. Cabe recordar que la resolución original dejaba abierta la posibilidad de que los interbloques se agruparan para sumar más miembros, lo que provocó la paridad y el bloqueo de la comisión.

En la votación, los diputados de la Patagonia aportaron votos a favor, en contra, abstenciones y ausentes.

Votos de los diputados de Neuquén

Los votos en la provincia de Neuquén se repartieron de la siguiente manera:

A favor: Pablo Todero (UxP).

En contra: Nadia Márquez (LLA), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Cervi (Liga del Interior) .

. Ausente: Tanya Bertoldi (UxP).

Cómo votaron los diputados de Río Negro

El único legislador que votó a favor fue Martín Soria (UxP).

Luego, tanto Aníbal Tortoriello (que entró a Diputados por el PRO) como Lorena Villaverde (LLA), Agustín Domingo (Innovación Federal) y Sergio Capozzi (PRO) votaron en contra.

Cómo votaron los diputados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Chubut aportó dos votos para la aprobación del proyecto, que fueron por parte de José Glinski de Unión por la Patria y Eugenia Alianiello de Unión por la Patria.

Mientras tanto, César Treffinger (LLA) y Ana Clara Romero (PRO) votaron en contra. Ausentes: Jorge Antonio Ávila (Encuentro Federal).

En el caso de Santa Cruz, votaron a favor: Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Gustavo González (UxP) y Ana María Ianni (UxP). En contra: José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y la diputada Roxana Reyes (UCR).

Por último, Tierra del Fuego sumó a favor los votos de Jorge Araujo Hernández (UxP), Andrea Freites (UxP) y Carolina Yutrovic (UxP). Mientras tanto, se opusieron Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (LLA).