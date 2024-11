Discuten alcances del DNU en Diputados: el PRO no dará quórum y hay dudas por la sesión de este martes

El PRO anunció que no dará quórum en la sesión de la Cámara de Diputados convocada para este martes, donde los bloques opositores impulsan una reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y buscan derogar el decreto de canje de deuda. En un comunicado, el partido liderado por Mauricio Macri indicó que la decisión se tomó para «no poner en riesgo la gobernabilidad» y para «defender la institucionalidad» del gobierno de Javier Milei.

Tras una reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, Mauricio Macri y otros dirigentes destacaron que el partido mantendrá la postura de no brindar apoyo en esta sesión. «Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo», expresaron.

El comunicado también aclaró que el PRO sostendrá la «misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año». En este sentido, ratificaron que no apoyarán medidas que, según afirman, comprometan la estabilidad política y económica del país.

Prioridades del PRO: ficha Limpia y democratización sindical

El partido también informó que insistirá en impulsar la Ley de Ficha Limpia, uno de los proyectos históricos del PRO, solicitando una sesión especial la próxima semana para tratar esta normativa. Además, en la reunión se abordó la situación de Aerolíneas Argentinas y las tensiones con los gremios. El PRO manifestó su interés en avanzar con la «ley de democratización sindical», propuesta por diputados del espacio, para abordar los conflictos laborales que consideran frecuentes en diversas empresas.

DNU y la sesión en Diputados: cuál es el debate opositor

Mientras tanto, los bloques opositores aseguran que cuentan con los números necesarios para sesionar y avanzar en la reforma de la ley de DNU, además de buscar la derogación del decreto de canje de deuda. Sin embargo, el oficialismo no pierde la esperanza de que la sesión especial no logre el quórum reglamentario de 129 diputados.

La sesión planteada para este martes se anticipa como un escenario de fuertes tensiones, con la Cámara de Diputados dividida en torno a la posibilidad de revisar el marco de los DNU, una herramienta que en diversas oportunidades generó debate en el Congreso.